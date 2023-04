Pool Salvezza A2. La 3M Perugia sorprende Offanengo al tie-break e si regala una gioia imprevista

La sorpresa di domenica 16 Aprile arriva dal Palacoim di Offanengo, dove la 3M Pallavolo Perugia, ultima in Pool salvezza e già certa della retrocessione, manda al tappeto le padrone di casa al tie-break. Decisivo il ritorno in campo dall’inizio di Gaia Traballi (12 punti per lei), ma da sottolineare anche le ottime prestazioni di Salinas (14), Giudici (16) e Agbortabi (15). Da elogiare anche la palleggiatrice Manig, brava a gestire nel migliore dei modi palloni scottanti e a sorprendere con colpi di prima intenzione le avversarie.

La 3M Perugia raggiunge così quota 12 punti in classifica e tornerà in campo il 23 Aprile in casa con Montale. Le biancorosse spingono subito forte nel primo set che termina 18-25 per la 3M. Poi arriva il solito calo che lascia pensare al peggio: Offanengo si prende secondo e terzo parziale (25-19 e 25-11). Traballi e compagne hanno però una grande reazione e vincono il quarto set (16-25), portando così la sfida al tie-break. Continua la buona verve delle ragazze di Marangi che vanno al cambio campo sul 6-8. Un po’ di patemi nei punti finali, quando le biancorosse si beccano un paio di muri, ma Agbortabi chiude il punto decisivo ed è 13-15.

Così coach Marangi a fine gara: “È stata una bella partita da parte di entrambe le squadre. Offanengo si è confermato un avversario ostico. Noi siamo stati un po’ più bravi a tenere la solidità mentale. Dopo aver perso male il terzo set ed essere andati sotto 2-1, abbiamo reagito e siamo arrivati a conquistare una vittoria che tutte le ragazze si meritano. Un encomio particolare a Gaia Traballi, che è tornata in campo proprio oggi”. Il tabellino del match:

CHROMAVIS OFFANENGO-3M PERUGIA 2-3 (18-25, 25-19, 25-11, 16-25, 13-15)

OFFANENGO: Cattaneo 7, Casarotti 1, Bartesaghi 19, Pomili, Galletti 2, Anello I. 1, Martinelli 13, Anello L. 17, Nelson 13, Trevisan, Porzio (L). N.e.: Menegaldo, Marchesi, Tommasini (L). All. Bolzoni

PERUGIA: Manig 3, Giudici 16, Agbortabi 15, Negri 9, Traballi 12, Salinas 14, Patasce, Rota (L). N.e.: Pero, Dalla Rosa, Stentella. All. Marangi