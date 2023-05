Pool Salvezza A2. La 3M Perugia espugna Lecco e non è più all’ultimo posto

La 3M Pallavolo Perugia va sul velluto a Lecco e riporta 3 punti importanti grazie a un secco 0-3 (20-25, 19-25, 15-25 i parziali). La gara è stata sempre in totale e completo controllo delle ragazze di Marangi che, al cospetto di una Orocash già certa della salvezza, ha sfoderato una pallavolo di alto livello grazie ad un’ottima fase muro-difesa e costruendo punti su punti con pazienza. La notizia è però che la 3M non è più la “maglia nera” della Serie A2. Grazie a questa vittoria Traballi e compagne hanno superato in classifica il Club Italia, avversario al PalaPellini nell’ultima gara stagionale del prossimo 14 maggio, e hanno agganciato a quota 21 la Seap Sigel Marsala.

Nell’ultimo turno bisognerà quindi cercare la vittoria a tutti i costi, sia per congedarsi col sorriso col pubblico di casa, sia per evitare di terminare la stagione come fanalino di coda. In fondo alla Pool salvezza, la classifica recita ora 21 Marsala, 21 Perugia, 19 Club Italia. Per quel che riguarda le prestazioni individuali, Traballi è stata la top scorer e la migliore delle sue con 15 punti complessivi, seguita a ruota da Salinas (12) e Negri (10 punti per lei). Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 0-3 (20-25, 19-25, 15-25)

LECCO: Rimoldi, Bracchi 14, Lancini 7, Albano 5, Tresoldi 10, Bassi 1, Citterio, Belloni 1, Marmen, Zingaro 5, Bonvicini (L1). N.e.: Piacentini, Rocca, Casari (L2). All.: Milano

PERUGIA: Manig 4, Patasce 7, Negri 10, Agbortabi 2, Salinas 12, Traballi 15, Rota (L). N.e.: Dalla Rosa, Pero, Giudici. All.: Marangi