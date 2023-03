Pool Salvezza A2. La 3M Perugia cede soltanto al tie-break: Montale fa valere il fattore casalingo

L’Emilbronzo 2000 Montale centra la prima vittoria nella Pool Salvezza. Le nerofuscia, al termine di una battaglia sono riuscite ad avere la meglio per 3-2 sulla 3M Pallavolo Perugia. Le ragazze di coach Ghibaudi, trascinate da un’Aneta Zojzi in formato MVP con 24 punti a referto, mantengono il fattore campo, raggiungendo quota 24 punti in classifica. Ancora indietro la 3M Perugia. Le nerofucsia partono subito forte, sfruttando al meglio una serie di errori di Perugia, 6-3. L’Emilbronzo, passata in vantaggio nei primi scambi, manterrà sempre un discreto margine dalle avversarie. Patasce attacca out, 15-8. Sul finale di set, le biancorosse provano a reagire, ma ci pensa Fronza a muro su Pero a firmare il primo parziale in favore di Montale, 25-18.

Nel secondo parziale, dopo un inizio convincente delle nerofuscia, Perugia comincia ad ingranare, migliorando il sistema muro e difesa. Agbortabi sbarra la strada a Zojzi da posto 4, 6-7, primo vantaggio nel match per le perugine. Montale non ci sta e prova a ribattere colpo su colpo, 9-7 tap in di Rossi su servizio di Zojzi. Una serie di errori nella metà campo nerofucsia, permettono a Perugia di portarsi sul 12-16. Zojzi, con una lunga serie al servizio, riesce ad impattare a quota 20. Il muro delle ospiti, però, torna a fare la voce grossa e, prima Giudici e poi Patasce, chiudono il parziale 22-25. Il terzo set inizia con la partenza convincente di Perugia, con il primo tempo di Agbortabi, 0-3. Visintini non ci sta e in diagonale trova il pareggio, 3-3. Zojzi fa la voce grossa anche a muro, fermando una scatenata Giudici, 6-5.

Due ace consecutivi di Rossi firmano il massimo vantaggio nel set, 14-8. Le nerofuscia tornano a giocare sul velluto, spinte dagli attacchi e dalle battute di Zojzi. Un muro di Frangipane sulla pipe di Salinas conclude il parziale 25-16. Nel quarto parziale, entrambe le squadre aumentano i contagiri in difesa. Sia Bici che Rota compiono veri e propri miracoli per tenere viva la palla. Un muro di Salinas ferma Frangipane, 9-11. Rossi si divora il punto del pareggio regalando nuovamente il vantaggio a Perugia, 12-14. Zojzi prova a caricarsi le compagne sulle spalle, ma il muro ospite fa buona guardia, 17-20. Montale ha la forza per trovare un insperato -1, con due punti consecutivi di Rossi, 22-23.

Un attacco out di Frangipane, però, consegna il parziale a Perugia, 23-25. Il match si decide al tie-break. Il quinto e ultimo set inizia con due muri consecutivi di Negri su Zojzi, 2-3. Le due formazioni non hanno intenzione di mollare nulla e, al termine di uno scambio molto lungo e combattuto, Visintini trova il pallonetto del sorpasso, 6-5. Dopo il cambio campo, Perugia impatta grazie a Solinas, 8-8. Frangipane allora decide di chiudere tutti gli spazi sottorete mettendo a segno due muri consecutivi, 11-8. Infine, due attacchi in diagonale di Zojzi chiudono il set e il match in favore di Montale, 15-9.

Così coach Marangi a fine gara: “La prestazione è stata buona e intensa per entrambe le formazioni. Quando arrivi al tie-break è sempre un po’ una roulette. Ci siamo però comportati bene contro un avversario tosto, con buone potenzialità in attacco e fastidioso a muro. Il turno infrasettimanale? Domani riposeremo e martedì saremo di nuovo in viaggio. Non avremo tempo di toccare la palla prima di mercoledì”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-2 (25-18, 22-25, 25-16, 23-25, 15-9)

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 19, Zojzi 24, Frangipane 13, Rossi 15, Fronza 11, Bici L1, Bozzoli, Bonato L., Mammini ne, Montagnani ne, Bonato M. L2 ne. All.: Ghibaudi.

PERUGIA: Manig 9, Giudici 22, Salinas 18, Patasce 9, Agbortabi 7, Pero, Rota L1, Negri 4, Traballi, Bosi, Cicchi ne. All.: Marangi.