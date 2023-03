Pool Salvezza A2. 3M Perugia ancora ko: Cremona si prende l’intero bottino

Niente da fare per la 3M Pallavolo Perugia che vive l’ennesima domenica amara nella quarta giornata della Pool retrocessione. Al PalaPellini la D&A Esperia Cremona passa per 3-1 e trova punti importantissimi per la corsa alla salvezza (le lombarde si confermano al secondo posto). Salvezza che è ormai quasi un miraggio per le biancorosse di coach Marangi. 22-25, 25-20, 17-25 e 20-25 i parziali della gara. Prova sontuosa di Anna Piovesan e Jasmine Rossini per Cremona, che chiudono con 18 punti a testa, grazie ad una ricezione di squadra pari al 60% con soli due errori. Per la 3M in luce la solita Salinas con 18 punti, Giudici con 14 e Patasce con 11.

Ottima anche la prova a muro di Cremona, che vince il duello di squadra per 10-5. Ora la 3M tornerà a giocare domenica prossima di nuovo tra le mura di casa al cospetto dell’Orocash Lecco. Marta Pero, centrale 3M Pallavolo Perugia, ha rilasciato queste dichiarazioni a fine gara: “È stata una partita sicuramente tosta, come tutte le altre del resto. Alterniamo ancora momenti di alti e di bassi che non ci aiutano a concretizzare i set, però è stata una partita molto lottata da entrambe le squadre. Le sensazioni in campo erano di un ambiente caldo. È stata comunque una bella lotta”. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA – ESPERIA CREMONA 3-1 (22-25, 25-20, 17-25, 20-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Manig 4, Giudici 14, Agbortabi 7, Pero 7, Salinas 18, Patasce 11, Bosi, Negri, Traballi, Rota (L). N.e.: Dalla Rosa. All.: Marangi

ESPERIA CREMONA: Kullerkann K. 6, Balconati 1, Giacomello 6, Kullerkann L. 6, Rossini 18, Ferrarini 7, Piovesan 18, Landucci, Mennecozzi 3, Buffo 4, Zampedri (L). N.e.: Coppi. All.: Magri