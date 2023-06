Volley A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia: per Tessa Polder c'è il trasferimento a Pinerolo

Prosegue la diaspora in casa Bartoccini. Se il suo addio era già certo da diverse settimane oggi, prima vera domenica di estate, è ufficiale anche la sua futura destinazione. Tessa Polder, schiacciatrice di nazionalità olandese, giocherà nella prossima stagione con la Wash4Green Pinerolo, squadra piemontese con cui le magliette nere hanno a lungo duettato per la salvezza, uscendone battute allo sprint.

Tessa, alla seconda avventura nella serie A1 italiana, era giunta a Perugia dal club francese del Volero Le Cannet, con il quale aveva conquistato nel 2021/22 scudetto e coppa nazionale, dimostrando buone qualità quando chiamata in causa, ma il suo apporto non è stato sufficiente per garantire al club di patron Bartoccini la permanenza nella categoria. Oggi dunque è ufficiale l'approdo nel sestetto guidato da Michele Marchiaro, autore di una buona campagna acquisti e che punta dichiaratamente ad una salvezza tranquilla.

Le sue dichiarazioni

Così la centrale ha parlato ai canali social della Wash4Green: "Sono davvero felice di venire a Pinerolo. Con tutte le giocatrici che hanno firmato penso che saremo davvero una buona squadra! Sono entusiasta di vedere fino a che punto potremo arrivare in campionato. La scorsa stagione Pinerolo ha dimostrato un ottimo spirito combattivo e di avere dei tifosi fantastici, spero che quest'anno sia lo stesso. Quando ho ricevuto la telefonata del Coach ero molto emozionata e dopo aver parlato con lui ho capito al 100% di voler venire a Pinerolo. In passato ho già giocato con Maja Storck in Germania e questo ha reso la mia scelta ancora più facile".