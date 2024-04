Playoff Superlega, la Sir si prepara a gara 3 e Semeniuk chiama a raccolta i tifosi

Doppia seduta di lavoro in questo venerdì per la Sir Susa Vim Perugia.

La squadra al completo si è presentata di buon’ora stamattina al PalaBarton dopo un giorno di riposo per dare il via alla mini preparazione a gara 3 di semifinale playoff in programma domenica a Pian di Massiano contro l’Allianz Milano.

Con la prevendita per la partita che procede a vele spiegate, i Block Devils hanno fatto il punto dopo la sconfitta di misura in gara 2 analizzando con cura ed attenzione il match e cercando quelle situazioni dove era possibile far meglio sotto l’aspetto puramente tecnico-tattico.

Coach Lorenzetti ed il suo staff lavoreranno in questi due giorni su alcuni piccoli accorgimenti da utilizzare dopodomani in un match evidentemente molto importante nell’economia della serie con le due squadre sull’1-1 dopo le prime due partite.

A suonare la carica in casa bianconera è il martello polacco Kamil Semeniuk:

“È stato un peccato per come è terminata gara 2. Siamo stati molto vicini a vincerla, ma la pallavolo è questa, siamo di nuovo in parità e adesso ci concentriamo per gara 3 di domenica in casa nostra. Sono certo che il PalaBarton sarà come al solito pieno e con una grande atmosfera. Sicuramente sarà una partita molto molto difficile come sempre contro Milano, noi daremo tutto quello che abbiamo sia dal punto di vista tecnico che sotto l’aspetto emozionale per tornare a condurre la serie”.