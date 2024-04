Playoff Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Si gioca per il Tricolore!

Tutto pronto al PalaBarton, teatro di gara 1 di finale scudetto tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza.

Serie al meglio delle cinque tra la seconda e la quinta della regular season e stesse finaliste della Coppa Italia, fischio d’inizio domani sera alle ore 20:30 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web VBTV, impianto di Pian di Massiano che si preannuncia gremito con il pubblico delle grandi occasioni.

Lorenzetti ed i suoi ragazzi stanno percorrendo le solite tappe di avvicinamento al match. Oggi pomeriggio seduta video e poi allenamento tecnico per i bianconeri che domattina svolgeranno l’ultima rifinitura al PalaBarton. Rosa a disposizione per il tecnico bianconero che non dovrebbe modificare i sette di partenza iniziali. Dovrebbero quindi scendere in campo al fischio d’inizio Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Dall’altra parte della rete arriva una Monza carica a mille dopo due grandi serie di playoff vinte con Civitanova e Trento che hanno proiettato i brianzoli alla prima finale scudetto della storia del club. L’appetito vien mangiando e certamente i ragazzi cari alla presidentessa Manzari daranno il massimo per completare il loro percorso. Anche per coach Eccheli rosa a disposizione e 6+1 iniziale che dovrebbe ricalcare quello delle ultime tre partite contro Trento, quindi con Chachopa in regia e Loeppky in diagonale, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar martelli di posto quattro e Gaggini a dirigere la seconda linea.



INGRESSO AL PALABARTON



La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:30 circa.



PRECEDENTI



Trentatre i precedenti tra le due formazioni. Ventisei le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sette le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 28 gennaio a Bologna per la finale di Coppa Italia con vittoria dei Block Devils 3-1 (parziali di 22-25, 25-21, 25-15, 25-23).



EX DELLA PARTITA



Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.



DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VBTV



Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 20:30 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.



PROBABILI FORMAZIONI:



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Loeppky, Galassi-Di Martino, Takahashi-Maar, Gaggini libero. All. Eccheli.

Arbitri: Massimo Florian - Umberto Zanussi



