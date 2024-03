Playoff Superlega, la Sir attende Milano e Colaci è impaziente di giocare

Due giorni al ritorno in campo ed a gara 1 di semifinale playoff per la Sir Susa Vim Perugia.

Ultime sedute di lavoro tecnico oggi e domani pomeriggio per i Block Devils, domenica mattina ultima rifinitura al PalaBarton dove nel tardo pomeriggio alle ore 19:00 va in scena il primo atto della serie contro l’Allianz Milano, sempre al meglio delle cinque, che mette in palio un posto per la finale scudetto.

Viene da due settimane di grande lavoro Perugia. Due settimane senza partite che hanno consentito a coach Lorenzetti ed al suo staff di focalizzare l’attenzione su diversi aspetti di ordine tecnico e tattico. Adesso però c’è grande voglia da parte di tutti di tornare ad assaporare l’odore del taraflex e l’adrenalina dei playoff scudetto. Avversario di rango, e non potrebbe essere altrimenti in semifinale playoff, per i bianconeri. Alla vigilia della prima contro Milano, parla il libero bianconero Max Colaci:

“L’attesa è finita e non vediamo l’ora di scendere in campo per iniziare questa serie di semifinale. Affrontiamo una formazione di altissimo livello come Milano che ha dimostrato nei quarti di finale grandi doti temperamentali oltre che naturalmente tecniche. Parliamo di una formazione che conosciamo molto bene, contro la quale quest’anno abbiamo giocato tre volte e tre volte la partita è finita al termine di cinque tiratissimi set quindi sappiamo che ci troveremo di fronte a grandi difficoltà come è normale che sia in una semifinale scudetto. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi in queste due settimane nelle quali abbiamo avuto l’opportunità di poterci allenare con continuità. Nelle partite di questa serie, a cominciare da quella di domenica, pochi palloni e piccoli dettagli fatti meglio o peggio potranno essere decisivi e fare la differenza. Lo sappiamo e dovremo essere il più possibile incisivi, aggressivi e concentrati. Abbiamo la possibilità di esordire di fronte al nostro pubblico, sono sicuro che saranno come sempre in tantissimi al nostro fianco per aiutarci e supportarci”.