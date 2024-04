Playoff Superlega, Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Tutti ai propri posti, va in onda gara 2!

Seconda puntata in arrivo della serie di finale scudetto tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza. Bianconeri avanti 1-0 nella serie in virtù del successo in gara 1 di giovedì scorso al PalaBarton, fischio d’inizio alla Opiquad Arena di Monza domani pomeriggio alle ore 15:15 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web VBTV.

Block Devils partiti stamattina da Perugia in direzione Monza, nel pomeriggio allenamento nell’impianto di gioco con le ultime valutazioni di ordine tattico in vista del match.

Non saranno soli i ragazzi alla Opiquad Arena. È in partenza per Monza domattina un nutrito gruppo di tifosi bianconeri pronti ad essere come sempre vicini alla squadra.

“In gara 1 abbiamo giocato abbastanza bene” - dice Kamil Semeniuk prima della partenza per Monza - “ma c’è sicuramente qualcosa da migliorare. A Monza domani sarà un’altra partita e sarà molto difficile. Contro di loro abbiamo giocato già diverse volte in questa stagione, ci conosciamo e non credo che tatticamente ci saranno tante differenze rispetto alle gare precedenti. Dovremo farci trovare pronti e naturalmente faremo di tutto per vincere la partita”.

Lorenzetti ed il suo staff hanno studiato con attenzione gara 1 per cercare dei miglioramenti sulle situazioni di gioco che hanno palesato qualche difficoltà e per cercare le migliori contromisure all’avversario. Il tecnico bianconero va verso la conferma della consueta formazione con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Da capire invece cosa deciderà Eccheli, tecnico brianzolo. Monza in gara 1 è partita con il modulo a tre schiacciatori per poi passare durante la partita al classico opposto di ruolo con l’ottimo Szwarc visto a Perugia. Difficile fare valutazioni da fuori, la continuità di gioco mostrata nella serie di semifinale con Trento potrebbe alla fine far propendere inizialmente per la prima opzione, quindi con Chachopa in regia e Loeppky in diagonale, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar martelli di posto quattro e Gaggini a dirigere la seconda linea.



PRECEDENTI



Trentaquattro i precedenti tra le due formazioni. Ventisette le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sette le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. Perugia avanti 1-0 nel conto delle vittorie dopo la prima gara della serie giocata al PalaBarton giovedì con successo bianconero 3-1 (parziali di 27-25, 25-18, 23-25, 25-23).



EX DELLA PARTITA



Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.



DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VBTV



Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 15:15 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 15:15.



DIRETTA SUI CANALI SOCIAL



La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della Opiquad Arena, racconterà live alle ore 15:15 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera.



PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV



Un’ampia sintesi di Monza-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 23 aprile alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti ed il suo vice Massimiliano Giaccardi.



PROBABILI FORMAZIONI:



MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Loeppky, Galassi-Di Martino, Takahashi-Maar, Gaggini libero. All. Eccheli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Dominga Lot - Alessandro Cerra