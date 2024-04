Playoff Superlega, la Sir soffre il giusto ma riesce a piegare Monza in quattro set

La sofferenza non è mancata, cosa che era prevedibile data la qualità dell'avversario, ma alla fine la vittoria è arrivata. E, soprattutto a questo punto della stagione, è quello che conta.

La Sir Susa Vim Perugia ci è riuscita, aprendo nel migliore dei modi la finale scudetto che la vede strafavorita per ovvi motivi, battendo per tre set ad uno una MINT Vero Volley Monza che si è confermata, come in Coppa Italia, una sfidante all'altezza della situazione.

E' stato un match in cui le palpitazioni non sono mancate, soprattutto in un primo set vinto dai Block Devils in rimonta; dopo essersi aggiudicati in scioltezza il secondo i bianconeri sono stati bruciati allo sprint nel terzo, rovesciando le sorti nel quarto.

I quasi 5000 del PalaBarton ringraziano un grandissimo Simone Giannelli, MVP grazie alle sue rifiniture magiche e che si prende il lusso di segnare 6 punti. Plontytkyi è il top scorer con 18 punti di cui 4 a muro.

Per quanto riguarda le percentuali di squadra decisivi sono stati l'attacco (57 vs 51%) ed il muro (14 vs 5), che hanno prodotto l'effetto di spostare la bilancia verso i bianconeri.

Archiviato il primo round si pensa già il secondo: si tenterà di mettere un ulteriore tassello verso un sogno atteso oramai da sei anni e che tutto l'ambiente si merita di portare a compimento.

La partita

Non ci sono modifiche negli schieramenti iniziali, ma sono gli ospiti a partire meglio. L'ace di Galassi fa 0-4. Il muro monzese fa invasione (4-6), ma ancora Galassi dai nove metri è un cecchino (7-11). Ci si mettono anche gli errori, come quello di Flavio che costa l'11-16. Sul 15-21 sembra tutto finito, ma Semeniuk sveglia i Block Devils con il suo turno al servizio (20-21). Proseguono però le imperfezioni: l'invasione del muro bianconero costa tre palle set in favore di Monza (21-24). Il miracolo avviene: tutte e tre sono annullate e Plotnytskyi regala a Perugia il set point (25-24). Flavio risolve con i due punti finali (27-25).

Questo imprevedibile finale mette le ali ai piedi della Sir, che inizia di gran carriera il secondo set. Plontytskyi e Flavio sono implacabili e si scappa sul 10-3. Grande ace di Semeniuk per il 15-7. Monza prova a tornare in gara ma si limita al 21-16; Russo (22-16) e Giannelli ristabiliscono le dovute distanze (24-17). Szwarc va in battuta e sbaglia. Perugia va sul due a zero (25-18).

Perugia parte bene anche nella terza frazione con Ben Tara che forza al servizio (5-2) ma ben presto ci si accorgerà che tutto sarà tranne che una passeggiata. Loeppky dapprima ricuce (7-7) poi sigla il sorpasso (9-10). Si va avanti a botta e risposta fino al 20 pari, poi Loeppky stavolta sbaglia e sembra la svolta (23-22). I brianzoli dapprima capovolgono il risultato (23-24), poi con Galassi riaprono il match (23-25).

Le difficoltà tuttavia non sono finite, malgrado il buon avvio con Plontytskyi e Giannelli (4-1). Flavio sembra mettere il punto esclaativo alla partita (18-14), ma Kalashnikov finisce per incepparsi e regala punti prezioni all'avversario, in collaborazione con Flavio (18-19). Entra Leon e va a segno in battuta (21-20); la panchina è ancora decisiva poichè Solè segna il 23-21. Due sono i match point complice il servizio errato di Takahashi (24-22), viene sfruttato il secondo con Russo (25-23).

I commenti dei protagonisti

A fine gara parla il centrale Roberto Russo: "Stasera era importante vincere, è una finale e non può essere facile. Siamo stati un po’ altalenanti e con qualche sbavatura, ma bravi a rimanere in partita contro un ottimo avversario. Dobbiamo cercare di risolvere le cose che non sono andate stasera, c’è da lavorare e cercheremo di migliorare in vista di gara 2".

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1

Parziali: 27-25, 25-18, 23-25, 25-23

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 17, Flavio 9, Russo 12, Plotnytskyi 18, Semeniuk 13, Colaci (libero), Leon 2, Solè 2. N.e.: Held, Herrera, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa 1, Loeppky 9, Di Martino 4, Galassi 10, Maar 9, Takahashi 18, Gaggini (libero), Visic, Szwarc 16, Mujanovic. N.e.: Comparoni, Morazzini (libero), Beretta. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Massimo Florian - Umberto Zanussi

LE CIFRE – PERUGIA: 15 b.s., 6 ace, 43% ric. pos., 25% ric. prf., 57% att., 14 muri. MONZA: 16 b.s., 6 ace, 45% ric. pos., 21% ric. prf., 51% att., 5 muri.