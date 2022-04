Volley Superlega, playoff scudetto: gara 2 tra Cisterna e Perugia, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Secondo atto della serie dei quarti di finale playoff per la Sir Safety Conad Perugia. Allenamento tecnico per i Block Devils stamattina, poi nel pomeriggio partenza verso Cisterna dove domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18, i bianconeri affronteranno la Top Volley per gara 2 della serie.

Perugia avanti di un punto, Nikola Grbic ed i suoi ragazzi vanno a caccia di una vittoria per staccare il pass per la semifinale scudetto.

Questo il pregara del centrale bianconero Stefano Mengozzi: “Con la vittoria in gara 1 ci siamo guadagnati il match ball di domani a Cisterna per centrare la semifinale. Abbiamo lavorato bene in palestra, andiamo a Cisterna per mettere in campo una buona prestazione e passare il turno. Dovremo essere bravi a pensare soprattutto alla nostra metà campo per giocare una pallavolo di alto livello ed imporre il nostro gioco. La difficoltà di giocare ogni tre giorni dopo il match con Trento di mercoledì? È una stagione che è così, molto molto intensa. Abbiamo giocato tante volte ogni tre giorni quest’anno quindi siamo preparati”.

