Volley B maschile, in casa Rossi Ascensori si cambia ancora: via Gubbini, arriva Piumi

Non è bastato all'ex tecnico della formazione di C la vittoria con l'Anderlini per salvare il posto; contro Santa Croce ci sarà in panchina il secondo palleggiatore biancoazzurro, che torna dunque al ruolo di giocatore allenatore