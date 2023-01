Superlega, la Sir si avvicina alla ripresa del campionato. Piccinelli: "A Verona concentrati ed attenti"

Neanche l’arrivo della Befana ferma il lavoro della Sir Safety Susa Perugia.

Allenamento tecnico oggi pomeriggio per gli uomini di coach Anastasi che serrano i ranghi a due giorni dal ritorno in campo ufficiale in programma domenica a Verona per la terza di ritorno di Superlega.

Indisponibile il PalaBarton, seduta di lavoro al PalaSir di Santa Maria degli Angeli per i Block Devils in quello che è il quartier generale del settore giovanile bianconero e dove lo staff tecnico proseguirà il lavoro di preparazione al match contro la compagine scaligera. Match impegnativo con i bianconeri però intenzionati ad iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.

A due giorni dalla gara le parole del libero Alessandro Piccinelli:

“Arriva un match molto importante per noi alla ripresa del campionato. Verona è una squadra molto fisica che punta forte sui fondamentali della battuta e dell’attacco disponendo di diversi terminali offensivi importanti. Noi dovremo essere concentrati ed attenti, lavorare bene con il nostro sistema di muro-difesa e poi naturalmente tenere bene anche in ricezione perché, come dicevo, i battitori di Verona sono molto importanti”.

Si sono visti tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare in questi primi giorni del 2023 al PalaBarton.

“La squadra sta bene, abbiamo ripreso gli allenamenti con molta energia”, continua Piccinelli. “L’obiettivo di ogni giorno in palestra è sempre quello di migliorare e di aggiungere quel tassello in più sia singolarmente che di squadra che serve per raggiungere grandi risultati”.

Trasferta di due tappe per i bianconeri che da Verona si sposteranno poi direttamente a Lubiana per la quinta giornata della Pool E di Champions League.

“La partita di Verona sarà anche un importante test in vista del match di mercoledì a Lubiana dove andiamo con un unico obiettivo, quello di centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions come primi nel girone”.

PREVENDITA PER PERUGIA-PADOVA DI DOMENICA 15 GENNAIO 2023

La società bianconera comunica i dettagli della prevendita per il prossimo incontro casalingo, il primo del nuovo anno, dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton domenica 15 gennaio alle ore 18:00 la Pallavolo Padova, match valido per la quarta giornata di ritorno di Superlega.

La prevendita per la sfida con Padova, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), sarà attiva a partire dalle ore 12:00 di martedì 10 gennaio.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Padova (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00