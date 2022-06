Calciomercato serie B, il Perugia è vicinissimo a Casasola

Il Perugia ha aperto la sessione estiva di mercato (che prenderà avvio ufficialmente il giorno 1 luglio) con la cessione di Carretta al Suditol, neopromosso in serie B, ed è vicinissimo a chiudere la prima operazione in entrata.

Presto nell'organico biancorosso verrà inserito Tiago Casasola (1995), di proprietà della Lazio ma in prestito nell'ultima stagione a Frosinone e Cremonese. Secondo quanto affermato da alfredopedulla.com l'affare sarebbe ad un passo dalla conclusione e già nelle prossime ore potrebbe esserci l'annuncio ufficiale. Castori si accinge dunque a ritrovare uno dei suoi uomini di fiducia, con cui ha centrato la promozione in A lo scorso anno a Salerno.

Ma non è tutto: il tecnico marchigiano, spiega lo stesso portale, potrebbe avere nuovamente a disposizione i centrocampisti Edoardo Iannoni (2001), alle sue dipendenze sempre a Salerno ed in forza nella scorsa stagione all'Ancona, e Gregorio Luperini (1994), tra i protagonisti del ritorno in cadetteria di Palermo e che ha condiviso con lo stesso Castori l'esperienza non troppo fortunata di Trapani di due anni fa.

CALENDARI, ECCO QUANDO POTREBBERO ESSERE STILATI - E' nata oggi la nuova serie A, con il cervellone elettronico che ha designato le 38 giornate che si disputeranno da metà agosto ai primi di giugno (ci sarà la pausa del mondiale di mezzo). La domanda che in tanti si pongono è la seguente: quando verrà stilato il calendario della B? La risposta è che ancora non è dato saperlo, ma il periodo più gettonato è quello compreso tra l'11 ed il 15 luglio, comunque dopo il Consiglio di Lega in programma l'8 (fonte pianetaserieb.it).