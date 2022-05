Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia pronta ad annunciare il nuovo libero

Nella prosecuzione dell'opera di rifondazione del roster la Bartoccini Fortinfissi Perugia continuerà ad investire su forze giovani. Con la partenza di Sirressi, destinata a sposare l'ambizioso progetto di Vallefoglia, sembra che il ruolo di libero possa essere affidato alla giovanissima Martina Armini, lo scorso anno in forza alla Reale Mutua Fenera Chieri come vice De Bortoli. A riportarlo è il sito pianetavolley.it.

Nativa di Marino, in provincia di Roma, il 19 settembre del 2002, Martina ha iniziato la sua esperienza nella pallavolo nelle giovanili del Volleyrò per poi passare nel Club Italia nell'estate 2020. L'anno successivo il passaggio a Chieri, prima squadra di A1. I piemontesi nei giorni scorsi hanno annunciato la separazione dalla campionessa del mondo Under 20 (manifestazione disputata lo scorso anno in cui è stata anche votata come migliore inteprete nel ruolo) che potrebbe a Perugia vivere la sua prima stagione da titolare nella massima serie.

L'accordo tra le parti sembra già essere stato raggiunto, con la conseguente chiusura della trattativa: resta soltanto da attendere l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.