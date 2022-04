Bartoccini Fortinfissi Perugia, Mazzanti ne convoca tre per il raduno azzurro

La stagione si è rivelata molto più dura del previsto, ma la qualità del lavoro svolto, soprattutto con le giovani, non si può assolutamente disconoscere. Domani parte la stagione della nazionale azzurra campione d'Europa ed il ct Davide Mazzanti, che conosce benissimo l'ambiente della Bartoccini Fortinfissi Perugia avendola guidata due anni fa, ha convocato ben tre giocatrici in vista del primo collegiale che si terrà a Firenze da domani fino al 29 aprile.

Si tratta di Anastasia Guerra, che torna in azzurro dopo diverso tempo e meritatamente dopo aver trascinato le magliette nere alla salvezza, e le due giovani Bintu Diop, che ha sostituito egregiamente Valentina Diouf, e Linda Nwakalor. Una grande soddisfazione dunque per lo staff tecnico che ha lavorato lo scorso anno in mezzo a tante difficoltà, e per la società, oltre che per le atlete stesse.

Al gruppo attuale, che annovera giocatrici sia della seniores che dell’under 21 femminile, si aggiungeranno con il proseguire della stagione le atlete che termineranno l’attività con i rispettivi club. Gli allenamenti si svolgeranno a Palazzo Wanny.

La nazionale soggiornerà nel capoluogo toscano per tutto il mese di maggio fino alla partenza per Ankara, dove le azzurre saranno impegnate dal 31 maggio al 5 giugno nella prima tappa della Volleyball Nations League.

LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE

Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Martina Armini, Elena Perinelli (Reale Mutua Fenera Chieri); Anastasia Guerra, Bintu Diop, Linda Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi Perugia); Sylvia Nwakalor, Emma Graziani, Sara Panetoni, Terry Enweonwu (Il Bisonte Firenze); Emma Cagnin (Volley Bergamo 1991); Sofia Monza (Unet E-Work Busto Arsizio); Alice Degradi, Federica Squarcini dal 23 aprile (Bosca S. Bernardo Cuneo).