Bartoccini Fortinfissi Perugia - Savino Del Bene Scandicci, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Dopo essersi sbloccata e aver conquistato tre punti fondamentali per la propria classifica la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna a giocare davanti al proprio pubblico, ma l'ostacolo non si presenta come di quelli agevoli. Le magliette nere riceveranno domenica alle ore 17 la visita della Savino Del Bene Scandicci, attuale terza forza del campionato e reduce dall'esordio piuttosto convincente in Challenge Cup contro le greche del Tethis Voulas Athens (doppio 3-0) e dovranno confermare, al cospetto di una delle squadre più in forma del momento (e non a caso la posizione in graduatoria lo dimostra), di aver superato le incertezze che le sono costate dei punti preziosi due partite fa contro Trento.

IL PENSIERO DEL MISTER - E' una partita che sicuramente il coach Luca Cristofani sentirà almeno in parte perchè è stato sulla panchina delle toscane per un breve periodo, prima che nel 2020 il Covid fermasse tutto. Ecco le sue parole all'antivigilia dell'incontro: "Scandicci ha recuperato tutte le atlete oltre all’inserimento di Antropova che ora gioca come straniera, dunque dopo molto tempo avranno l’organico al completo, conoscono il valore della loro squadra che sostanzialmente è una di quelle che commette pochi errori e che sa stare in campo molto bene, per noi sarà un test importante, che ci permetterà di testare a pieno quei segnali positivi che sempre più frequentemente sto vedendo, dovremo capire quanto il nostro massimo potrà mettere in difficoltà una squadra così importante. Noi dovremo continuare il nostro percorso perché ci sta portando ad esprimere un bel gioco, vedremo se sarà abbastanza per creare problemi ad una squadra così quotata".

Sull'avversario: "Nelle ultime gare le abbiamo viste giocare con le formazioni stravolte e sono riuscite sempre a dare un altissimo livello alla loro prestazione, noi dovremo comunque continuare a pensare a noi per proseguire il percorso di cui parlavo prima, mi aspetto comunque una battaglia, noi dovremo giocare la nostra partita dando il massimo, così chi vincerà avrà dimostrato sul campo di essere stato migliore".

LE EX IN CAMPO - E' soltanto una giocatrice quella che ha vestiro entrambe le maglie: si tratta di Veronica Angeloni, che a Perugia per due stagioni (2019-2020, 2020-2021) ha ricoperto il ruolo di capitano. Poi l'attuale tecnico della Bartoccini Luca Cristofani, che nel 2019-20 era subentrato a Mencarelli.

I PRECEDENTI - Non sorridono alla formazione umbra le tre partite giocate, tutte perse per 3-1.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA IN TV - La diretta dell'incontro sarà garantita da volleyball.tv mentre i biglietti saranno disponibili sia su www.liveticket.it e presso il PalaBarton stesso il giorno della gara a partire dalle ore 15.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Nwalor, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani



Savino del Bene Scandicci: Malinov, Lippmann, Ana Beatriz, Alberti, Pietrini, Natalia. Libero: Castillo.

Allenatore: Barbolini

Arbitri: Ugo Feriozzi, Bruno Frapiccini.