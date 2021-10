Volley femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Acqua & Sapone Roma: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia si appresta a scendere di nuovo in campo davanti al proprio pubblico. Tre sconfitte nelle prime tre partite con nessun punto all'attivo fanno parte del naturale percorso di crescita che una squadra deve compiere soprattutto quando i cambiamenti nel roster sono molteplici, ma sbloccare la classifica può essere importante, specie quando si ospita una squadra che gioca per gli stessi obbiettivi. Al Pala Barton, nell'anticipo serale della quarta giornata, arriva Acqua & Sapone Roma, neo promossa nella massima serie, che nel suo score conta una vittoria (contro Cuneo in trasferta) e due sconfitte (contro Conegliano e Casalmaggiore in casa). La giusta occasione di iniziare a raccogliere i punti di un lavoro che, malgrado qualche intoppo, si può definire importante.

LA PARTITA DEL CUORE - Non sarà una serata come tutte le altre per Luca Cristofani. Il tecnico delle magliette nere era sulla panchina della formazione capitolina che lo scorso anno ha ottenuto il salto in A1, ma dopo il fischio di inizio non ci sarà spazio per i sentimenti. Ecco cos'ha dichiarato alla vigilia dell'incontro: "Roma è una squadra molto ben costruita e che nella fase di preparazione è riuscita a fare un gran bel lavoro, hanno saputo integrare le basi della scorsa stagione con dei nuovi arrivi scelti in maniera azzeccata. Ad ogni modo credo che dovremo continuare il nostro percorso pensando solo a noi per concentrarci su cosa dovremo fare, siamo in continua crescita ed anche la partita di ieri ha dato dei feedback importanti, dobbiamo continuare con il nostro percorso di crescita, ci manca solo quello sprint in più che sono sicuro presto arriverà". L'amore per la sua città resta tuttavia immutato: "Non nego che da ragazzo uno dei miei sogni era quello di giocare al PalaEur con Roma, sarà sicuramente un'emozione forte, ma devo dire che anche al PalaBarton mi trovo benissimo, ho trovato una famiglia molto unita che mi ha accolto come meglio non si può".

NOTE E PROBABILI FORMAZIONI



I precedenti

Nessun precedente in gare ufficiali tra le due formazioni.



Le Ex

Nessuna ex in campo per Roma mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia tra le atlete le ex sono due: Bintu Diop e Gaia Guiducci, entrambe nel club capitolino la scorsa stagione dove agli ordini di coach Cristofani hanno vinto la Serie A2.



Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Melli. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani



Acqua & Sapone Roma Volley: Bugg, Klimets, Cecconello, Trnkova, Stigrot, Pamio. Libero: Venturi.

Allenatore: Saja



Arbitri: Veronica Mioara Papadopol, Umberto Zanussi.





DOVE SEGUIRE LA PARTITA - Il fischio d’inizio è fissato per domani 23 ottobre 2021 alle ore 20.45, visibile in diretta su RaiSport+ HD (canale 57 del DTT) ed in diretta streaming come tutte le gare su www.volleyballworld.tv