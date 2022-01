La Bartoccini Fortinfissi Perugia prepara la ripresa del campionato

Anche in questo quindicesimo turno la Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà semplice spettatrice. La partita che si sarebbe dovuta disputare a Firenze domani è stata rinviata e per la squadra diretta dal coach Luca Cristofani, che ha recuperato le due atlete positive al Covid, sono giorni intensi di allenanenti. Obbiettivo colmare per quanto possibile le lacune che a più riprese si sono manifestate nella prima parte di stagione, che sono costate l'ultimo posto in classifica in compagnia con Roma (che significherebbe ad oggi retrocessione). E l'impegno che si prospetta per le magliette nere alla ripresa del campionato non sarà dei più facili: al PalaBarton sabato 22 arriva la Unet E-Work Busto Arsizio, che ha creato problemi a Conegliano nella semifinale di Coppa Italia.

LE PAROLE DEL COACH - Cristofani sa bene che ci vorrà la miglior Perugia per muovere la classifica: "Noi avevamo tante cose da recuperare dal punto di vista tecnico e di lavoro, dunque stiamo cercando di lavorare su quello che manca per fare quel qualcosa in più. Ovviamente stiamo vedendo che le altre squadre sono molto attive sul mercato mentre noi stiamo cercando di puntare sulle scelte fatte ad inizio stagione per ottenere il massimo da quello che abbiamo, perché sappiamo che abbiamo ancora molta qualità da esprimere. Le ragazze stanno rispondendo bene e le varie situazioni legate al COVID sembrano superate. Stiamo ritrovando la forma fisica e lo scopo di questa settimana sarà quello di ritrovare il ritmo gara in vista della partita che giocheremo sabato sera (diretta RAI Sport+HD ore 20.30 e Volleyball World TV) contro Busto Arsizio, è tanto tempo che non si gioca ed ancora noi dovremo aspettare un’altra settimana, normalmente questo crea problemi nelle squadre, invece devo dire che le ragazze nonostante manchi lo stimolo che ti da una gara imminente stanno lavorando molto bene".

Ecco su cosa stanno mettendo la testa le ragazze: "Stiamo lavorando molto più sui movimenti analitici, quindi tanto lavoro sul timing di attacco che è una cosa in cui abbiamo faticato molto, dunque stiamo lavorando sul sistemare le varie soluzioni di attacco già utilizzate e cercando di crearne di nuove, senza trascurare però le cose buone che già facevamo, come ad esempio la ricezione ed il muro".

Il calendario si preannuncia infine fittissimo: "Per recuperare le gare sicuramente la programmazione cambierà, probabilmente ci sarà un momento dove ci troveremo a giocare senza pause e quindi dovremo attingere da quello che abbiamo seminato in questo periodo in cui non abbiamo affrontato avversari ma ovviamente solo il tempo ed il campo ci dirà quanto avremo fatto bene".