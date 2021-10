Bartoccini Fortinfissi Perugia, dopo gli abbonamenti a pieno regime anche la biglietteria

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha fatto sapere che, dopo l'avvio della campagna abbonamenti di lunedì scorso, è possibile acquistare i biglietti anche per la singola partita. L'occasione di riferimento è il debutto casalingo in serie A1 di domenica prossima (ore 17) contro Il Bisonte Firenze.

Sarà dunque possibile l'acquisto dei biglietti andando sul sito www.liveticket.it oppure recandosi presso gli uffici del PalaBarton aperti per tutta la settimana con orario 10-13 per la mattina e 16-19 nel pomeriggio dove sarà possibile pagare anche tramite bancomat o carta di credito, ovviamente sarà possibile acquistare i tagliandi anche il giorno stesso della gara agli ingressi del PalaBarton.

I PREZZI

Per la singola gara si andrà dai 12 euro di Curva e Tribuna Est/ Ovest (7 euro per il ridotto) ai 25 della Tribuna VIP (15 euro il ridotto), passando per i 18 euro della Tribuna Distinti (11 euro il ridotto).

Per gli abbonamenti si parte dai 120 euro di Tribuna Est/Ovest (90 euro per il ridotto) ai 250 euro per la Tribuna VIP (190 euro il ridotto), con il prezzo fissato a 180 euro per i Distinti (135 il prezzo ridotto).

Prezzi speciali anche per chi è ancora in possesso dell'abbonamento della Stagione 2019/2020, gruppi e genitori ed atleti della School Volley Perugia.