Volley serie B2, la Bartoccini Fortinfissi Perugia piega la Nuova Trasimeno

Bartoccini Fortinfissi Perugia - ASD Nuova Trasimeno: 3-0 (25-8 25-16 25-19)

Perugia: Scarabottini 15, Corselli 12, Torre 8, Patasce 5, Zani 5, Masciullo 5, Mannelli(L1), Montacci 1, Gibin 1. N.E.: Passeri(L2), Martinelli, Borzetta, Martinez.

All.: Roberto Farinelli e Eleonora Bartoccini.

Castiglione del Lago: Bernardini 11, Distante 5, Urbani 3, Gierek 2, Guarino 2, Santi 1, Cornicchia(L1), Asquini 5. N.E.: Cirielli(L2), Tocci, Lomoro.

All.: Simone Giannone e Pietro Tanzarella.

Arbitri: Yuri Armellini e Giacomo Vannuzzi.

Bartoccini (b.s. 2, v. 9, muri 4, errori 12)

Trasimeno (b.s. 5, v. 2, muri 3, errori 18)

PERUGIA - Si rilancia in classifica la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che piega in tre set la Nuova Trasimeno nel posticipo del lunedì sera. Era, nel programma iniziale, l'ultimo turno del campionato di B2 femminile. In realtà le perugine sono ora attese da otto gare in trenta giorni a causa sia della lunga pausa programmata per le feste natalizie che dei casi covid nelle squadre. Tornando al giocato il match ha avuto una direzione a senso unico, con le padrone di casa che hanno condotto sempre le danze. Partenza shock per le lacustri con il tecnico Giannoni che chiude i timeout a disposizione nel volgere di pochi minuti. Il primo parziale é appannaggio delle locali, si va al cambio campo con il copione che non cambia. Sotto di due set la Nuova Trasimeno cerca una reazione di orgoglio nell'ultimo parziale che si mantiene in equilibrio (13-13) prima dello strappo decisivo di Corselli e Scarabottini.

Commenta la gara la quindicenne alzatrice Margherita Gibin. "Abbiamo ripreso da poco e ci siamo allenate negli ultimi tempi con le difficoltà dovute ai tanti infortuni. Oggi abbiamo giocato bene e portato i tre punti a casa. Io mi sento a posto e quando la squadra ha bisogno ci sono, certo non è questo il campionato dove gioco di più o faccio più minuti. Oggi ho sostituito Alessia (Masciullo, ndr) a metà del secondo set, ma cerco sempre di dare il massimo quando il coach mi chiama".