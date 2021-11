La Bartoccini Fortinfissi Perugia lotta ma deve arrendersi: Scandicci passa al PalaBarton in tre set

Una volontà di ferro non è bastata alla Bartoccini Fortinfissi Perugia per uscire con dei punti dal difficile scontro con la Savino Del Bene Scandicci, attuale terza forza del campionato e reduce dalla positiva parentesi europea. La formazione allenata da Massimo Barbolini, mai dimenticato da queste parti, ha vinto 3-0 (21-25, 22-25, 22-25) ma per le magliette nere è stata sicuramente una prestazione positiva, visto è considerato il gap tecnico. Soltanto nei finali di set le ospiti hanno fatto valere la propria superiorità e questo non può che essere un segnale incoraggiante per Havelkova e compagne in vista della prossima fondamentale trasferta di Vallefoglia in programma tra una settimana. Lì sarà davvero vietato fallire.

LE CIFRE - Perugia ha perso il match soprattutto in attacco, fondamentale in cui le toscane hanno avuto la meglio con il 48% vs il 34 avversario. Scandicci l'ha spuntata anche a muro (11 vs 7) mentre c'è stato sostanziale equilibrio in ricezione (66% vs 64%). Leggera prevalenza perugina anche al servizio (6 aces a 5). MVP è la schiacciatrice ospite Elena Pietrini, 18 volte a segno di cui una al servizio e 3 a muro. Ottime anche le sue percentuali, 57 in ricezione e 45 in attacco.

LA PARTITA - Le cose sembrano mettersi discretamente bene per Perugia, che con il muro di Melandri prova dare un segnale (6-4). Ben presto però le toscane inizieranno a carburare ed è Lippmann a stoppare Guerra (7-9). La situazione inizia a farsi complicata quando Pietrini indovina il diagonale dell'8-14. La pausa però fa bene alle magliette nere, che grazie a Bongaerts e Guerra si rimette in carreggiata (il servizio vincente del 15-15 è della numero 12). Pietrini ed Ana Beatriz rialzano la testa (15-18), ma la neo entrata Melli prova a mantenere i giochi aperti (18-19). Antropova fa centro dai nove metri (18-22) e il margine di recupero si fa sempre più esiguo (18-22). Chiude la diagonale di Pietrini (21-25).

Iniziano bene le cose per la Bartoccini nel secondo set con il muro di Anastasia Guerra (4-1), poi è Diop a provare a far paura alle ospiti (8-6). Pietrini reagisce subito (8-8) ed il muro di Ana Beatriz capovolge il risultato (9-10). Bongaerts e Havelkova ci riprovano (14-12), ma prima un'altro muro, stavolta di Angeloni, e poi un'invasione di Perugia segnano il passo (15-17). Il pallonetto di Lippmann regala il 2-0 a Scandicci.

Si riprende e Sara Alberti prova a fare la voce grossa (1-4), ma Nwakalor è brava a far centro dai nove metri (6-6). Lippmann mura su Guerra e da questo momento la partita girerà in una direzione precisa. Pietrini fa ancora la differenza (19-23) e nonostante Diop sia l'ultima ad arrendersi (22-24) è la stessa schiacciatrice a chiudere. 22-25 e saracinesche che si abbassano sull'incontro.