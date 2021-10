Il calendario spesso gioca degli scherzi e il cammino della Bartoccini Fortinfissi Perugia partirà ancora una volta da Chieri. Sarà la terza volta consecutiva che le magliette nere si recheranno in trasferta in Piemonte per affrontare una squadra che poco ha cambiato rispetto alla passata stagione e guidata da Giulio Bregoli, insignito da poco del premio come miglior tecnico della scorsa A1. Per Luca Cristofani e le sue ragazze subito un esame probante per capire il livello di gioco raggiunto in queste settimane di preparazione. Si gioca domenica alle ore 17.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLE PIEMONTESI - Bregoli dovrebbe far affidamento sulla diagonale mostrata nelle amichevoli fino ad ora disputate ovvero quella formata da Bosio e Frantti, al centro il ballottaggio potrebbe essere tra Alhassan e Weitzel, mentre come seconda centrale molto probabilmente toccherà alla campionessa d'Europa Alessia Mazzaro, mentre a schiacciare dovrebbero esserci Cazaute e Villani.

LE PAROLE DI COACH CRISTOFANI - Luca Cristofani è abbastanza fiducioso all'antivigilia della partita: "Sto iniziando ad avere buoni feedback dalle ragazze a livello di gioco, i frutti del lavoro fatto cominciano a vedersi, si vede stiamo andando nella giusta direzione, negli ultimi allenamenti abbiamo trovato ottimi riferimenti. Si sa che a Chieri non avremo una gara facile, pochissime squadre sono riuscite a fare bene. In questo momento comunque dovremo a prescindere concentrarci sulla nostra metà di campo a prescindere da chi sarà dall'altra parte. Andremo molto consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e poi una volta lì vedremo quello che riusciremo ad ottenere". Sull'avversario: "Chieri è una squadra che spreca poco e gioca un'ottima pallavolo, contro questo tipo di squadre non bisongna farsi prendere dall'ansia di dover chiudere velocemente il punto, perché se succede e poi cominci a sbagliare contro loro non potrai mai essere competitivo, dovremmo riuscire ad attendere il momento giusto per giocare le nostre carte.

Note e probabili formazioni

I precedenti

Sei i confronti in archivio tra le due formazioni, il conteggio indica un 4-2 in favore delle piemontesi.

Le ex

Due le ex della gara ed entrambe nelle fila della Bartoccini-Fortinfissi, Claudia Provaroni che nella stagione 2016/2017 ha disputato con la Fenera la Serie A2, mentre Anastasia Guerra è stata a disposizione di coach Bregoli in A1 nella Stagione 2019-2020

Le probabili formazioni:

Reale Mutua Fenera Chieri: Bosio, Frantti, Mazzaro, Weitzel, Cazaute, Villani. Libero: De Bortoli

Allenatore: Bregoli

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Nwakalor, Havelkova, Melli. Libero: Sirressi

Allenatore: Cristofani

Arbitri:

Fabio Bassan, Davide Prati



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 10 ottobre 2021 alle ore 17.00, visibile in diretta su www.volleyballworld.tv