Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia chiude la quarta settimana con una prestazione di grande livello

La quarta settimana di preparazione per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia volge al termine dopo l'allenamento congiunto con Scandicci andato in scena ieri al PalaBarton, un insolito 2-2 (25-22, 23-25, 25-18, 20-25 i parziali) che però regala tante soddisfazioni ad atlete e staff vista la qualità della formazione allenata da coach Massimo Barbolini. In attesa del recupero di Guerra e Gardini e dell'arrivo di Samedy, Dilfer e Polder, le ragazze di coach Bertini hanno fatto vedere i frutti del loro lavoro nelle situazioni di muro e difesa, particolare a cui si è prestata particolare attenzione vista la mancanza di alcune componenti. Parlando di arrivi nel corso della settimana dovrebbero unirsi al gruppo Tori Dilfer e Stephanie Samedy finalmente libere dagli impegni con la nazionale a stelle e strisce. Si dovrà invece probabilmente attendere ottobre invece per l'arrivo di Polder in quanto tra le favorite per la selezione nazionale olandese, nel Mondiale Femminile che alzerà il sipario tra 6 giorni dividendosi tra Polonia e Paesi Bassi.

Programma allenamenti PalaBarton aperti al pubblico:

lunedì 19 settembre: ore 19.00

martedì 20 settembre: ore 18.30

giovedì 22 settembre: ore 17.30

venerdì 23 settembre: ore 19.00

sabato 24 settembre: ore 18.00 - Allenamento congiunto con Pallavolo Perugia

Mercoledì 21 settembre - Allenamento congiunto al Palazzo dello Sport di Scandicci.

Al termine dell'allenamento congiunto le prime impressioni delle protagoniste, per prima Claudia Provaroni. "Penso che siamo un’ottima squadra perché nonostante gli infortuni e le mancanze siamo riuscite a gestire bene la situazione, la voglia di giocare si è vista e ci siamo divertite tanto quindi penso che stiamo andando nella direzione giusta, non ci resta che aspettare gli ultimi innesti e poi si vedrà".

A seguire la specialista della difesa Martina Armini. "La preparazione sta andando molto bene, stiamo spingendo molto ma ci stiamo anche divertendo in allenamento e questo si riflette anche in situazioni di gara, non era scontata una prestazione come quella che siamo riuscite a mettere in campo con Scandicci visto anche i loro obbiettivi quindi siamo contente di quello che abbiamo fatto, dovremo continuare così. Dovremo riuscire a portare in campo questo entusiasmo anche durante la stagione quando andremo ad affrontare le nostre avversarie, siamo molto giovani e quindi l’entusiasmo sarà fondamentale, non ci resta che continuare così".

Mentre a concludere le impressioni di un soddisfatto Matteo Bertini. "Le nostre ragazze stanno lavorando bene, abbiamo fatto molto bene soprattutto nel muro-difesa dove ci stiamo concentrando di più ed ho visto che c’è tanta chiarezza sul cosa fare anche in quelle situazione che potrebbero essere concitate, c’è tanta qualità e tanto ordine, questo ci ha consentito di giocare alla pari con una squadra dalle grandi ambizioni come Scandicci. A fine dell’allenamento congiunto ho fatto i complimenti sia a loro che a tutto lo staff, sto vedendo quell’entusiasmo giusto e quella voglia giusta uniti alla consapevolezza di dover dare qualità nel gioco perché quello che stiamo per affrontare sarà un campionato molto difficile e di alto livello. Ci stiamo allenando in condizioni non proprio semplici tra infortuni ed impegni con le nazionali ma nonostante questo contro un avversario vero abbiamo saputo prendere il ritmo partita. La prossima settimana Samedy e Dilfer arriveranno e potremo lavorare anche con loro, mentre Polder molto probabilmente si unirà a noi dopo il Mondiale mi aspetto da loro lo stesso entusiasmo che stanno dimostrando le loro compagne e la stessa voglia di mettersi a disposizione della squadra, per poter dare quel qualcosa in più sia in allenamento che durante le partite".