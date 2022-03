Bartoccini Fortinfissi Perugia - Igor Novara, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Marzo giunge alla fine e con esso anche gli incontri da recuperare, un tour de force imprevisto ma forse evitabile con un pizzico di lungimiranza in più. Le otto gare in trenta giorni a cui sono state costrette le “Magliette Nere”, vale la pena ricordarlo, sempre per causa sempre di positività ma soprattutto decisioni esterne al club, ha gravato molto sul lavoro di coach Cristofani e delle sue ragazze, andando a rendere impossibile lavorare con tranquillità con il gruppo al completo, visto anche il rimaneggiamento emergenziale di metà stagione, che ha dunque reso arduo fare il salto di qualità necessario per affrontare il massimo Campionato nazionale. La cui difficoltà è certificata anche dalla prestazione della scorsa domenica del prossimo avversario, la Igor Gorgonzola Novara, che in casa ha ceduto per 3-0 contro Scandicci, per sommi capi, la stessa con cui proprio ad inizio del mese le umbre riuscirono ad arrivare al tie-break avendo anche concrete possibilità di vittoria. Come sempre dunque, tutto può succedere anche se il pronostico vede come favorite le piemontesi, motivate dal voler dare il tutto per tutto per mantenere il secondo posto ed in caso di un passo falso di Conegliano ritornare in vetta.

Le parole di Gabriele Tortorci che conosce bene la formazione piemontese in quanto componente dello staff del settore giovanile fino alla scorsa Stagione. “Novara ha una panchina molto lunga e può scegliere tra atlete di grande livello, dovremo capire come si presenteranno domani, sicuramente non possiamo rilassarci, perché comunque è una squadra attrezzata per contendersi il Campionato ed anche le seconde linee sono di grande livello. Loro sono forti soprattutto sui fondamentali di attacco ed sul cambio-palla, dovremo essere bravi a colpire i loro punti deboli in ricezione per rendere il loro gioco più scontato, per poi essere efficienti nel contrattacco, dipenderà molto da noi, da quanto riusciremo a mettere pressione con la battuta e da quanto limiteremo i loro attacchi”

Note e probabili formazioni

I precedenti

Sette i precedenti tra le due formazioni, in tutti i casi la vittoria è andata a favore di Novara che ha conquistato sempre il bottino pieno.

Le Ex

Nessuna ex in campo per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, mentre le piemontesi vanta tra le sue fila Rosamaria Montibeller, in maglietta nera nella stagione di esordio del massimo campionato (2019-2020)

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani



Igor Gorgonzola Novara: in diagonale Hacock e Karakurt, per le vie centrali Chirichella e Washington, per concludere con le schiacciatrici Bosetti ed Herbots. Libero: Fersino

Allenatore: Lavarini

Arbitri: Andrea Puecher, Stefano Cesare

Biglietti in vendita al PalaBarton e su liveticket.it

Il giorno della gara alla biglietteria del PalaBarton prezzo speciale (5 euro) per studenti e tesserati FIPAV.

In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani, giovedì 31 marzo 2022 alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta su www.volleyballworld.tv.