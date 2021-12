Bartoccini Fortinfissi Perugia, dopo l'infortunio della scorsa stagione Martinelli torna in campo

Dopo aver saltato la scorsa stagione, Carolina Martinelli riprende a calcare campo da gioco. Non fu la pandemia a fermare la promettente schiacciatrice perugina, ma un brutto infortunio capitatole in aprile, proprio nelle prime gare della stagione. Dopo tanto aspettare arriva una lieta notizia per Carolina, lei è una delle cinque umbre che fanno parte del progetto B2 femminile costruito dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia insieme alla società giallo-nera. La sedicenne atleta proviene dal vivaio della School Volley Perugia, partendo dai primi anni del minivolley al palazzetto di San Marco, fino a diventare la schiacciatrice di punta in tutti i gruppi under. Nel suo palmares il titolo regionale Under 14 due anni fa, poi due stagioni non felici con prima l'interruzione dei campionati e subito dopo l'infortunio.

Un ricordo che è rimasto bene impresso nella sua memoria come racconta lei stessa. "Durante la gara mi sono infortunata ricadendo male da un attacco in pipe ed ho lesionato il legamento crociato anteriore. Al momento dell'infortunio ho sentito semplicemente la gamba sinistra cedere e mi sono ritrovata a terra con una fitta devastante al ginocchio e già dai dieci minuti successivi ho capito che non era una storta ma qualcosa di serio. Mi sono affidata alle mani del prof. Trinchese e della sua equipe che hanno valutato il danno ed eseguito l'intervento chirurgico". - Gli ultimi mesi sono stati l'ostacolo più duro per lei. - "I mesi successivi all'intervento sono stati molto dolorosi ed estenuanti a livello psicologico. Non potevo, ovviamente, giocare ma nanche camminare senza stampelle. Le mie compagne mi hanno sempre sostenuto e aiutato al meglio. Ora, dopo quattro mesi di riabilitazione, fisioterapia e trattamenti vari ho ricominciato a correre e da appena un mese a fare qualche salto". - Il tecnico Farinelli con pazienza sta aspettando il suo completo recupero, ma già vanta qualche apparizione, seppur fugace, nel campionato nazionale. - "Ora mi alleno in palestra insieme alle mie nuove compagne della B2. Dall'inizio di questo percorso con loro mi sono trovata molto bene perché le reputo delle belle persone sia a livello umano che a livello sportivo. Questa è una grande occasione per me, migliorare e dare il massimo sono i miei obiettivi".