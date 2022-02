La Bartoccini Fortinfissi Perugia perde una posizione, ma resta in zona salvezza

E' stato un weekend anomalo, l'ennesimo, per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che è rimasta in poltrona a seguire gli sviluppi della diciottesima giornata. Lo stop, come sermpre avviene in questi casi, ha i suoi pro e i contro: mentre da un lato è possibile allenare la tensione, dall'altro è inevitabile un'ulteriore compressione del calendario, con partite praticamente ogni tre giorni per un medio lungo periodo, e questo obbliga i vari staff tecnici a modificare i piani in vista degli impegni (molteplici) da sostenere. Le magliette nere vengono sicuramente da una settimana positiva: prima la vittoria di Roma, degno coronamento di un gioco che per la verità non è mai mancato, poi l'arrivo del nuovo opposto, la nazionale polacca Monika Galkowska, pronta a fornire il suo contributo in fatto di esperienza in un finale di regular season che si preannuncia rovente.

LA CORSA SALVEZZA RIPARTE DA BERGAMO - Il 2-3 dell'andata incassato al PalaBarton grida ancora vendetta e c'è da scommettere che Havelkova e compagne torneranno in palestra più cariche che mai. Il prossimo appuntamento è uno snodo cruciale: si giocherà a Bergamo contro l'attuale fanalino di coda (assieme a Trento) e come nella capitale sarà proibito sbagliare. Per evitare quella che sarebbe, soprattutto per via degli ingenti investimenti sostenuti, una dolorosa retrocessione saranno decisivi gli scontri diretti e quello di domenica sarà assolutamente da vincere.

I RISULTATI DELLE RIVALI - Partiamo dunque dal prossimo avversario delle perugine, il Volley Bergamo 1991. Il 2-3 interno contro un'altra pericolante, la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, non basta ad evitare l'ultimo posto. In coabitazione con le orobiche c'è la Delta Despar Trentino, che ha esibito un gioco di buon livello a Chieri senza però uscire con dei punti (3-1 per i piemontesi il risultato finale). Pronostico rispettato per Vallefoglia, sconfitta in casa in soli tre set da una Cuneo in grande forma, ma il risultato più eclatante è quello dell'Acqua & Sapone Roma che, fresca di cambio di allenatore, è andata ad espugnare Firenze al tie break nel giorno dell'inaugurazione di Palazzo Wanny e superando proprio le magliette nere. Si preannuncia dunque una lotta senza esclusione di colpi e sarà così fino all'ultima giornata. Chi si ferma rischia davvero di essere perduto.

LA CLASSIFICA DELLE ULTIME POSIZIONI

CASALMAGGIORE 15

ROMA 12

VALLEFOGLIA 12

PERUGIA 11

BERGAMO 10

TRENTINO 10

In grassetto le squadre retrocesse in A2