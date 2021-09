Perugia si aggiudica il derby con Trevi in un ghiotto “antipasto” di campionato

La 3M si è imposta per 3-1: le due formazioni si ritroveranno in una gara ufficiale a dicembre

Si è conclusa nelle ultime l’amichevole fra le due compagini umbre che si affronteranno nel girone E di Serie B1, vale a dire lae la. Le giocatrici perugine hanno avuto la meglio sulle avversarie con il risultato di, in quello che è stato un anticipo gustoso del derby che si svolgerà in campionato tra non molte settimane. In effetti, le due squadre si ritroveranno il prossimo 4 dicembre, in occasione dell’ottava giornata del, per la precisione a Perugia. Il ritorno è invece in programma a Trevi per il 5 marzo.

Si tratta delle uniche due compagini che rappresentano l’Umbria nel raggruppamento di B1, entrambe con roster promettenti e che fanno ben sperare per il futuro. Tra l’altro, nella partita amichevole c’è stato anche un derby di famiglia, quello tra le giovanissime sorelle Patasce. Giulia Patasce gioca infatti con Trevi, mentre Alessia Patasce con Perugia. Entrambe rappresentano il nuovo che avanza e metteranno di sicuro in mostra le loro doti in questa stagione 2021-2022.