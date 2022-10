Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia pronta all'esordio

Dopo la lunga estate azzurra che ha visto impiegati i coach Bertini e Giovi riprende l’avventura della Bartoccini-Fortinfissi Perugia nel campionato più bello del mondo. L’esordio della Stagione 2022/2023 di Lega Pallavolo Serie A1 Femminile porta al PalaBarton la Savino del Bene Scandicci, la formazione guidata dall’umbro d’adozione Massimo Barbolini come dimostrato negli ultimi anni, si propone come una delle attrici principali per la corsa al titolo e vorrà sin da subito partire con il piede giusto, ma al momento qualche defezione come ad esempio l’infortunio di Merlo, costringerà la formazione toscana a ricorrere a qualche “soluzione tampone” come l’impiego del terzo libero Nicole Gamba. Tra le sorvegliate speciali Antropova e Mingardi oltre all’esperta Indre Sorokaite. Dal canto umbro le attenzioni sono tutte per Lazic, Polder, Samedy, Dilfer e Galic, tutte all’esordio nel massimo Campionato Italiano. A coach Matteo Bertini l’arduo compito di scegliere l’assetto giusto per riuscire ad ottenere il risultato bilanciando al meglio le sue risorse.

A condividere con noi le sue impressioni sul match di domenica l’ex Benedetta Bartolini. “Per il match di domenica sono molto carica, finalmente dopo questo lungo periodo di preparazione inizia il campionato e possiamo scendere in campo per dimostrare il lavoro fatto in palestra. Ovviamente da ex sono emozionata e spero sia il più possibile un bello spettacolo per il pubblico che verrà a vederci! Le amichevoli che abbiamo giocato contro Scandicci ci sono servite molto secondo me per farci capire che possiamo fare bene se ci mettiamo tutto l’entusiasmo e la concentrazione possibile di squadra, quindi sono molto fiduciosa”.

I precedenti

Cinque i confronti tra le due formazioni tutti andati in favore delle toscane.

Le Ex

Per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia l’ex è Benedetta Bartolini agli ordini di coach Barbolini nella scorsa stagione, mentre per Scandicci le ex sono Veronica Angeloni (in maglietta nera nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021) ed Isabella Di Iulio (a Perugia nella stagione 2020-2021).benedetta