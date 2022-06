Serie A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi conferma ancora Chiara Rumori

Il mercato del volley, si sa, è in continua evoluzione. E così, dopo aver sistemato i reparti offensivi, la Bartoccini Fortinfissi Perugia inizia a dedicarsi a quelli difensivi. Il sodalizio perugino ha annunciato la conferma, per la terza stagione consecutiva, del libero Chiara Rumori, che dunque continuerà a coprire le spalle a quello che nei prossimi giorni verrà designato come titolare. Per lei dunque una bella soddisfazione, vedendosi premiata l'applicazione e la costanza che l'ha contraddistinta in questi anni.

LE IMPRESSIONI - Così la giocatrice marscianese ha commentato la decisione della società: "Sono felicissima di poter far parte, per il terzo anno consecutivo di questa società, per me questo è motivo di grande orgoglio ed è una cosa gratificante per il lavoro svolto in questi 2 anni qui. Quest'anno il progetto è ambizioso, la squadra è formata da ragazze giovani e questa cosa penso sia positiva, anche se il campionato di A1, si sa, è molto difficile da affrontare, perchè di alto livello. Sono sicura, comunque che il lavoro, la voglia di fare e il crescere insieme non mancheranno. Personalmente voglio continuare a crescere in tutti gli aspetti, lavorando giorno per giorno e cercando di dare il mio contributo alla squadra".

Si attende un campionato di livello ancora superiore a quello trascorso: "Come tutti gli anni, il campionato di Serie A1 si rivela di altissimo livello, ci sono grandissime squadre, forti ed esperte, ma penso che potremmo dire la nostra, lottando sempre, ogni partita. Penso che la carta vincente della nostra squadra sarà proprio il fatto di essere una squadra giovane perché, di solito, le squadre giovani si caratterizzano dalla voglia di lavorare, di lottare su ogni pallone e migliorare sempre di più. Come si dice sempre, il pubblico è l'uomo in più, e questo è vero, perché il calore che arriva da loro è qualcosa di inspiegabile, soprattutto per me che sono "di casa". Il fatto di essere di Perugia è un fattore molto importante, un fattore aggiunto, perché posso rappresentare, in giro per l'Italia, la mia città. Infine, invito tutti i tifosi a seguirci, supportarci e farci sentire il loro calore! Forza Black Angels!".

LA CARRIERA - Nata a Marsciano il 16 giugno del 1998 Chiara ha esordito in giovanissima età nel 2012/13 con la squadra della sua cittadina natale in B1, mentre nella stagione seguente ottiene il posto da titolare (serie B2). Sempre in quel periodo, precisamente dal 2013 al 2015 viene chiamata in nazionale per partecipare agli stage che usualmente si svolgono al Centro Pavesi di Milano oltre ad una convocazione al trofeo Bussinello. Il trasferimento a Bergamo con la Foppapedretti avviene nella stagione 2015/2016 dove si cimenta nel campionato di B1 e Under-18 avendo occasione di migliorare le proprie abilità con la prima squadra. Torna in Umbria con Orvieto in B1 dove nel 2017 conquista la promozione in A2, nella stagione 2017/2018 e l'anno di Trevi dove ho disputa il campionato di B1. Il salto in A1 arriva con la chiamata di Filottrano nella stagione 2018/2019 dove compie il suo esordio in Serie A1, nella Stagione 2020-2021 arriva la chiamata in maglia Bartoccini-Fortinfissi Perugia, una collaborazione che continua rinnovandosi ancora oggi per la terza stagione consecutiva