Bartoccini Fortinfissi Perugia - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Dopo l’amara sconfitta di mercoledì contro Chieri il modo migliore per andare avanti è quello di concentrarsi sulla prossima avversaria, il calendario ha messo per la decima giornata non una squadra qualsiasi ma la temibilissima Conegliano, le ragazze allenate dall'umbro Daniele Santarelli sono reduci dalla vittoria nel derby italiano di Champions League contro Monza (vinto 0-3 in casa delle avversarie), dunque tanta carica dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana nel recupero del big match contro Novara. Una gara dove Havelkova e compagne entreranno in campo senza l’obbligo del risultato, fattore che potrebbe dare la serenità ideale per schierarsi senza troppe pressioni, ma soprattutto la possibilità di lavorare sulle cose da sistemare, vista e considerata l’impossibilità di farlo in palestra con efficacia, il tutto a causa di un calendario scellerato venutosi a creare, visti i numerosi rinvii subiti (poiché imposti sempre a causa di fattori esterni) che hanno concentrato a marzo, ben otto partite al posto delle 4 originariamente pianificate.

Laura Melandri da ex introduce la gara di Domenica. "Dobbiamo cancellare subito il ricordo della gara di mercoledì e ripartire con le energie che ci hanno consentito di vincere contro Vallefoglia. Sicuramente Conegliano è la squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di essere la più forte, con un roster profondo e tanta qualità. Dovremo ritrovare la nostra pallavolo, questo è fondamentale, poi se riusciremo ad ottenere anche altro sarà il benvenuto. Nelle ultime giornate un po' tutte le big hanno lasciato qualche punto per strada, quindi per noi nulla è precluso, loro hanno tanti impegni e dunque è fisiologico avere dei cali, speriamo di avere l'occasione per approfittarne".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Quattro i precedenti tra le due formazioni, uno in favore delle umbre (Stagione 2019-2020) e tre vinti da Conegliano (due nella Stagione 2020-2021, ed uno nella gara di Andata della Stagione 2021-2022)



Le Ex

Nessuna ex in campo per Conegliano mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia c'è Laura Melandri che ha militato nelle fila della formazione veneta durante la Stagione 2017-2018.

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Galkowska, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano: Wolosz, Egonu, De Kruijf, Folie, Plummer, Courtney. Libero: Gennari

Allenatore: Santarelli



Arbitri: Antonella Verrascina, Stefano Caretti



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 13 marzo 2022 alle ore 17.00 al PalaBarton.

Biglietti in vendita al PalaBarton e su liveticket.it

La gara sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv.