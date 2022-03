Bartoccini Fortinfissi Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Il tour de force di marzo è iniziato nel migliore dei modi per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, i tre punti conquistati contro Vallefoglia hanno consentito di scavalcare Roma e mantenere il distacco su Bergamo e Trento (tutte e tre a quota 16 punti), una sola lunghezza di margine non lascia molto spazio ai festeggiamenti, le ragazze di coach Cristofani sono già tornate in palestra ieri pomeriggio per una sessione pomeridiana di allenamento in vista della gara di domani 9 marzo al PalaBarton alle ore 20.30 contro la Reale Mutua Fenera Chieri. La formazione piemontese non passa il suo miglior periodo, la vittoria manca da oltre un mese quando contro Trento vinse 3-1, dunque Grobelna e compagne saranno sicuramente in cerca di riscossa. Le umbre non potranno fare affidamento sul cambio in diagonale di Galkowska in quanto tesserata successivamente alla calendarizzazione originale della gara. Il recupero della Prima Giornata del Girone di Ritorno dunque mette difronte due formazioni desiderose di vittoria che sicuramente si daranno battaglia in una gara incerta fino all'ultimo scambio.

Ex di giornata è Anastasia Guerra autrice nella scorsa domenica di ben 15 punti. "Ci sarà da aspettarsi una gara sicuramente molto combattuta, loro vengono da una sconfitta che immagino non avessero programmato quindi verranno da noi con tanta voglia di fare punti. Anche noi siamo consapevoli dell’importanza che hanno i punti in questo momento quindi sarà una gara molto importante anche per noi, mi aspetto dunque una gara combattuta punto a punto, dove sicuramente riuscirà ad avere la meglio chi sarà più in forze e saprà dimostrare una maggior lucidità e voglia di vincere". - Un marzo decisamente rovente. - "Ci aspetta assolutamente un mese di fuoco dove si giocherà ogni due giorni, quindi credo che alla fine la differenza dipenderà dal saper o meno rimanere lucide e concentrate in modo da mettere la stanchezza in secondo piano visto che quella ci sarà sicuramente dato il calendario veramente fitto. Credo che lucidità e concentrazione siano fondamentali oltre al saper gestire le energie durante la settimana, credo che siano questi gli ingredienti fondamentali per riuscire ad ottenere punti ad ogni gara, specialmente negli scontri diretti.

Note e probabili formazioni

I precedenti

Sette i confronti in archivio tra le due formazioni, il conteggio indica un 5-2 in favore delle piemontesi.



Le Ex

Due le ex della gara ed entrambe nelle fila della Bartoccini-Fortinfissi, Claudia Provaroni che nella stagione 2016/2017 ha disputato con la Fenera la Serie A2, mentre Anastasia Guerra è stata a disposizione di coach Bregoli in A1 nella Stagione 2019-2020

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Reale Mutua Fenera Chieri: Bosio, Grobelna, Mazzaro, Weitzel, Cazaute, Villani. Libero: De Bortoli

Allenatore: Bregoli

Arbitri: Bruno Frapiccini, Mariano Gasparro



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 20.30 al PalaBarton.

Biglietti in vendita al PalaBarton e su liveticket.it

La gara sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv.



Il calendario delle prossime gare

13 marzo Perugia-Conegliano ore 17,00

17 marzo Perugia-Casalmaggiore ore 20,30

20 marzo Monza-Perugia ore 17,00

23 marzo Firenze-Perugia 20,30

26 marzo Perugia-Cuneo ore 20,45

30 marzo Perugia-Novara ore 20,30

3 aprile Casalmaggiore-Perugia ore 17,00