Bartoccini Fortinfissi Perugia - VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Dopo il match di domenica scorsa contro le campionesse di Conegliano è tempo di chiudere i conti con il passato nel vero senso della parola, la gara in scena è quella contro la VBC Autotrasporti Pesanti Casalmaggiore, una gara che di per se sarebbe dovuta andare in scena il 26 dicembre ma che per volere della Lega fu rimandata a data da destinarsi nonostante le due squadre fossero in condizione di giocarla senza problemi, un conto aperto con il passato la cui chiusura servirà a dare una forma all’attuale presente poiché di fatto la Bartoccini-Fortinfissi Perugia si trova a 20 gare disputate, mentre tutte le altre nel suo raggio di azione (da -1 punto a +2) ovvero: Trento, Roma, Bergamo, Vallefoglia e per l’appunto Casalmaggiore hanno al loro attivo almeno 22 gare disputate. Le cremonesi dopo la sconfitta della scorsa giornata contro Cuneo verranno al PalaBarton in cerca di riscossa, la stessa che Havelkova e compagne sentono di dover prendere tra le “mura amiche”, che nelle ultime due giornate non si sono dimostrate tali, vista anche l’alta qualità dell’avversario affrontato.

Helena Havelkova su questo importante match. "Questa settimana sarà fondamentale concentraci su di noi perché si aspetta una grande battaglia e dovremo farci trovare preparate. Contro Casalmaggiore non abbiamo ancora potuto giocare e dunque non le conosciamo per esperienza diretta ma sicuramente anche loro verranno a Perugia affamate di risultati perché in questo campionato fortissimo nessuno ti regala niente. Per noi ovviamente la partita sarà fondamentale per essere noi padrone del nostro destino e non dover sempre guardare cosa fanno le altre squadre alle nostre spalle nelle prossime partite".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Quattro i precedenti tra le due formazioni, in tutti e quattro i casi la vittoria è andata a favore di Casalmaggiore (nello specifico due 3-0 nella Stagione 2019/2020 e due 3-1 nella scorsa Stagione).

Le Ex

Nessuna ex in campo per Casalmaggiore mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia ci sono: Laura Melandri (Stagione 2020-2021), Anastasia Guerra (Stagione 2016-2017 e 2017-2018) e Imma Sirressi che con le casalasche vanta ben sei Stagioni (dalla 2013-2014 alla 2017-2018 e 2020-2021).

Le probabili formazioni:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Nwakalor, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Bechis, Rahimova, Zambelli, Guidi, Shcherban, Szucs. Libero: Carocci

Allenatore: Volpini



Arbitri: Umberto Zanussi, Massimiliano Giardini



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani giovedì 17 marzo 2022 alle ore 20.30 al PalaBarton.

Biglietti in vendita al PalaBarton e su liveticket.it