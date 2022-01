Bartoccini Fortinfissi Perugia - Unet E-Work Busto Arsizio, le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta

Dopo un periodo non facile la Bartoccini Fortinfissi Perugia può finalmente riassaporare la gioia di calcare nuovamente il taralfex. L'ultima volta era stato in occasione della trasferta di Cuneo, al termine della quale la squadra di Cristofani ha riportato un punto che non è bastato per uscire dalla zona rischio. L'ultimo posto in coabitazione con Roma è una realtà a dir poco scomoda e c'è dunque l'esigenza di muovere quanto prima la classifica. L'ostacolo però non sarà di quelli agevoli: al PalaBarton sarà ospite la U Net E-Work Busto Arsizio, che veleggia nelle primissime posizioni. Si spera però che le perugine possano tirare fuori gli artigli e che la lunga sosta possa essere servita per lavorare sodo e limare quelle imperfezioni che a più riprese si sono manifestate in questa prima parte del massimo campionato.

A fare il punto della situazione è il capitano della squadra Helena Havelkova: "Abbiamo lavorato veramente tanto in questo periodo, la sosta alla fine è stata di cinque settimane e quindi abbiamo potuto lavorare su molti aspetti andando ad intervenire con precisione su alcuni aspetti con lo scopo di aggiustare le cose che non andavano bene. Non so esattamente cosa aspettarmi da questa gara, ma sono sicura che sarà impegnativa. Non avendo giocato per cinque settimane però bisognerà vedere se sapremo trovare subito il ritmo gara e se saremo in grado di trasformare tutto quello che abbiamo imparato in questo periodo, in qualcosa di concreto. Penso che l'atmosfera sia buonissima e che saremo pronte a lottare perché sappiamo che il girone di ritorno per noi sarà fondamentale, come sempre ogni punto farà la differenza".

Sul match di domani: "Con Busto c'è sempre qualcosa in più, anche se poi è veramente speciale quando siamo in trasferta, in quei casi l'atmosfera riporta alla mente tantissime sensazioni. Dal punto di vista tecnico sicuramente loro hanno un grande palleggiatore quindi spetterà a noi mettergli pressione, magari forzando con il servizio e dunque mettendo in crisi la ricezione in modo che lei non abbia una palla facile da gestire, poi ovviamente non è l'unica da temere, sono una squadra dotata di tante atlete di alto livello, quindi dovremo stare attente ad ognuna di loro".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Cinque i precedenti tra le due formazioni, in tutti i casi la vittoria è andata a favore di Busto Arsizio che ha conquistato sempre il bottino pieno, unica eccezione la gara di andata dello scorso anno in cui le lombarde vinsero il tie-break 12-15

Le Ex

Nessuna ex in campo per Busto Arsizio mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia sono tre: Christina Bauer (Stagione 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, Valentina Diouf (Stagione 2014-2015, 2016-2017 e 2017-2018) e capitan Helena Havelkova che è stata “farfalla” nelle stagioni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2014-2015)



Le probabili formazioni:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Unet E-Work Busto Arsizio: Poulter, Mingardi, Stevanovic, Olivotto, Bosetti, Gray. Libero: Zannoni

Allenatore: Musso

Arbitri: Lorenzo Mattei, Maurizio Merli



Dove seguire il match

Il fischio d’inizio è fissato per domani, Sabato 22 gennaio alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani su Rai Sport+HD (canale 57 del DDT) ed in streaming su www.volleyballworld.tv