Bartoccini Fortinfissi Perugia, Bongaerts fa ritorno in Germania

Era arrivata in Italia nel corso della scorsa estate con grandi credenziali sulla scia del quarto posto conquistato nel torneo olimpico di Tokyo, ma l'ambientamento si è rivelato più faticoso del previsto. Ecco dunque che tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la palleggiatrice olandese Britt Bongaerts è stata sancita quasi inevitabilmente la fine del rapporto. La sua nuova destinazione sarà l'MTV di Stoccarda, che tuttavia non sarà la prima squadra della Bundesliga tedesca in cui ha militato: la regista venticinquenne ha vestito tra il 2015 ed il 2019 le maglie di Aquisgrana, Münster e Schwerin.

Ad annunciarlo i canali ufficiali del club, ai quali la diretta interessata ha dichiarato scalpitante: "Non vedo l'ora di giocare per questa squadra. Avendo già giocato in Bundesliga, so quanto può essere difficile per gli avversari giocare allo Scharrena, con tutti i fantastici tifosi! So che Stoccarda è un club molto professionale con una buona organizzazione, quindi non vedo l’ora di incontrare tutti e giocare con la maglia blu la prossima stagione. La squadra ha fatto un ottimo lavoro la scorsa stagione, quindi spero che possiamo continuare su quella linea, non vedo l’ora!".

A sostituirla, come è già stato ufficializzato nelle scorse settimane, sarà la statunitense Tori Dilfer. Sperando magari che l'ambientamento possa essere in questo caso più rapido di quanto avvenuto nella scorsa stagione con l'atleta olandese.