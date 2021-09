Sir Safety Perugia, le prime impressioni di Anderson: "Felice di essere tornato in Italia e in questa squadra"

"Sono molto felice di essere di nuovo in Italia e soprattutto di essere qui a Perugia. È sempre stata dura giocare contro Perugia ed oggi sono contento di far parte di questa squadra. Sono tornato ad allenarmi per la prima volta a tutti gli effetti ed è sempre un po’ faticoso, ma non vedo l’ora di lavorare con Nikola Grbic, che è stato un mio vecchio compagno di squadra, di stanza e di viaggio, con il quale abbiamo una visione molto simile di come giocare a pallavolo". Sono queste le primissime impressioni del Block Devils tutto nuovo Matt Anderson.

Lo schiacciatore americano è arrivato in Italia lunedì 13 e ieri, martedì 14, ha effettuato il primo allenamento con il gruppo. In Italia aveva già giocato a Vibo Valentia e a Modena. Ora l'avventura a Perugia: "E' una squadra molto forte, e continuerà a esserlo anche quest’anno. Tornare a giocare con Leon, con cui ho già giocato a Kazan, - ha detto - è stimolante, abbiamo un’impostazione molto simile sia a livello mentale che a livello di gioco. Sapere che Giannelli sarebbe venuto a Perugia è stata una grande sorpresa per me. Credevo che non avrebbe mai lasciato Trento, ma sono molto felice di averlo in squadra e penso che sia uno dei giocatori più forti in circolazione. E poi c’è Colaci contro cui ho giocato molto volte. È un avversario difficile da affrontare e quindi sono contento che sia nella mia squadra.

L’arrivo del martello a stelle e strisce ha scatenato l’entusiasmo dei supporters bianconeri. “Ringrazio i tifosi per tutto il supporto che mi hanno sempre dimostrato, anche quando non ero un giocatore della squadra. A tutti loro dico che sono molto felice di essere qui, di giocare per il Perugia e spero di aiutare la squadra in campionato”.

Intanto la squadra giocherà domani pomeriggio il primo test amichevole con Ravenna in casa, al PalaBarton.