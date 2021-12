La Bartoccini Fortinfissi Perugia alle prese con qualche infortunio di troppo. E lunedì' c'è Monza

Rischia di essere condizionata da qualche intoppo la preparazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia alla prossima partita, in programma tra tre giorni al PalaBarton contro la lanciatissima Vero Volley Monza. Resta in dubbio la presenza del libero Irma Sirressi, che ha patito un piccolo problema muscolare ed è stata costretta a lasciare il posto alla sua vice Chiara Rumori. Analogo discorso per Anastasia Guerra, lasciata a riposo precauzionale nella trasferta di Conegliano. E' rientrata invece in gruppo Valentina Diouf, costretta a guardare nel match contro Scandicci per via di una pallonata rimediata all'allenamento.

Lo staff tecnico, capeggiato dal confermato Luca Cristofani, è al lavoro per cercare di risolvere al meglio queste situazioni e presentarsi al match contro le brianzole senza lasciare nulla di intentato.

E' il direttore sportivo del club Remo Ambroglini a fare il punto della situazione: "Stiamo facendo i conti con qualche infortunio purtroppo, Imma Sirressi sta lavorando per recuperare dopo il piccolo risentimento muscolare capitatole durante la gara di Conegliano, in quell’occasione avevamo optato anche di tenere a riposo per uno scopo puramente cautelativo anche Anastasia Guerra che dovrebbe essere al 100% nella gara di lunedì sera contro Monza".

Secondo il dirigente il match sarà "difficile visto l'alto valore dell'avversario che ad una prima impressione può sembrare proibitiva, noi però non possiamo fermarci alle impressioni, con l'attuale situazione in ogni gara dobbiamo scendere in campo per ottenere un risultato che ci faccia ottenere punti".