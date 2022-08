Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia aggiunge esperienza con Giorgia Avenia

La Bartoccini Fortinfissi Perugia aggiunge esperienza al proprio organico per completare il reparto palleggiatrici. La vice Dilfer sarà Giorgia Avenia, pronta dunque a fornire un contributo importante in questi termini alle compagne più giovani, alcune delle quali si affiacciano per la prima volta nel palcoscenico della serie A1.

LA CARRIERA - Nata a Reggio Emilia il 4 aprile del 1994 e alta 180 cm, Giorgia ha iniziato la propria carriera nel 2012 con la "Messaggerie Orizzonte Tremestieri in B1, fino al 2015/2016, quando si trasferisce al LeAli Padova Volley Project. Nel 2016/2017 ecco un passaggio importante con l'esordio in Serie A2 con Caserta, mentre nella stagione seguente si sposta a Baronissi. Nel 2018/2019 vola in Sicilia a Marsala mentre dal 2019 al 2021 accetta le lusinghe della Puglia con Cutrofiano. Il 2021/22 infine è quello dell'esordio in serie A1 con la Roma Volley Club Femminile, annata conclusasi in modo non felicissimo (retrocessione in A2 dopo un solo anno di permanenza) e ora lo sbarco a Perugia per riprovarci.

LE PRIME PAROLE IN MAGLIA NERA

Queste le sue prime impressioni rese all'ufficio stampa della società: "Quest’estate ho avuto modo di riflettere sul mio futuro pallavolistico e da quando ho ricevuto la proposta della Bartoccini-Fortinfissi Perugia l’ho sempre tenuta in considerazione sia per il tipo di campionato che il club vuole fare sia perché alla guida ci sarà Matteo Bertini, sarà sicuramente un campionato di altissimo livello, ci sarà poi molta più omogeneità rispetto l’anno scorso e molte squadre sono costruite per vincere quindi il livello si alzerà tantissimo, noi dovremo puntare sul costruire un gruppo coeso che abbia voglia di lavorare e che non molli mai, proprio per strappare più punti possibili anche alle grandi".

Malgrado l'avanzare dell'età di può sempre migliorare: "Sicuramente coglierò questa occasione per crescere ancora sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano visto che sarà un ambiente nuovo con delle persone nuove, spero di potermi ritagliare i miei spazi anche in campo rispetto la scorsa stagione e di poter dare una mano anche alle altre, l’obbiettivo sarà quello di vivere un anno sereno, sono qui per dare il meglio di me! Perugia è una grande piazza per la pallavolo, ho visitato la città da piccola e poi ci sono tornata per giocare, quindi ci sarà molto da scoprire per me anche dal punto di vista dell’ambiente, sarà poi bellissimo giocare al PalaBarton che è uno dei palazzetti storici della pallavolo italiana, sono convinta che Perugia e l’Umbria saranno una scoperta continua".