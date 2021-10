Bartoccini Fortinfissi Perugia, trasferta a Busto per dimostrare di essere squadra

La missione da compiere è togliere quello zero che inizia a dar fastidio. La Bartoccini Fortinfissi Perugia è seriamente intenzionato a farlo in occasione del prossimo turno infrasettimanale che le riserverà la trasferta ostica di Busto Arsizio, altro avversario piuttosto ostico che occupa la vetta della classifica in coabitazione con Novara e Conegliano ma per riuscirci dovrà limare alcune imperfezioni, manifestatesi contro Firenze soprattutto nelle fasi delicate dei set. La Unet E-Work ha finora vinto tutte le partite disputate contro le magliette nere, per le quali potrebbe essere uno stimolo in più cercare di sbloccarsi.

LA GRANDE EX - La giocatrice più attesa è sicuramente Valentina Diouf, tre stagioni in Lombardia: "Sono molto contenta, Busto è stata casa mia per molti anni e quindi sarà un piacere tornare in quel palazzetto, nella scorsa sono venute fuori alcune lacune che ancora abbiamo, abbiamo compensato con la grinta e l'unione che ci contraddistingue ma ancora ci stiamo lavorando e sono convinta che avremo l'occasione di mostrare un salto di qualità a prescindere da quello che sarà il risultato".

NOTE E PROBABILI FORMAZIONI



I precedenti

Quattro gli incontri fino ad ora disputati nella massima serie, in tute e quattro le occasioni ad avere la meglio è stata la formazione Bustocca.



Le Ex

Nessuna ex in campo per Busto mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia le ex sono tre: Christina Bauer (Stagioni 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013), Helena Havelkova (Stagioni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015) e Valentina Diouf (Stagioni 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018).



Le probabili formazioni:



Unet E-Work Busto Arsizio: Monza, Mingardi, Stevanovic, Olivotto, Gray, Bosetti. Libero: Zannoni.

Allenatore: Musso





Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Melandri, Bauer, Havelkova, Melli. Libero: Sirressi

Allenatore: Cristofani



Arbitri:

Gianfranco Piperata, Cesare Amendola





Dove seguire la sfida

Il fischio d’inizio è fissato per domani 20 ottobre 2021 alle ore 20.45, visibile in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 del pacchetto sport di Sky) ed in diretta streaming come tutte le gare su www.volleyballworld.tv