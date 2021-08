Volley Femminile, la 3M Perugia completa il roster con Belotti, Anastasi e Patasce

A disposizione di coach Buonavita tre giovani di grande prospettiva, la centrale romana ex Città di Castello, il libero cresciuto in serie C e il laterale già in rosa lo scorso anno

La 3M Perugia completa il roster a disposizione di coach Buonavita con tre giovani davvero interessanti e di grande prospettiva, che puntano a ritagliarsi un ruolo in una stagione ambiziosa. A partire da Vittoria Belotti, centrale classe 2002, con un passato in Umbria con la maglia di Città di Castello (B1) e reduce dall’esperienza allo Junior Volley Casale (B2).“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – dichiara la stessa Belotti – nella speranza che sia l’anno del riscatto, dopo due stagioni difficili per via del covid. Ormai sono sei anni che gioco a pallavolo lontano da casa e punto su Perugia per trovare un po’ di stabilità, oltre alle soddisfazioni sportive”.

Dopo aver preso parte alla vittoria del campionato di B2 nella stagione 2017-2018 e aver contribuito negli anni successivi alle fortune della formazione di serie C, torna nel roster della prima squadra il libero Agnese Anastasi. “Pallavolo Perugia è la mia seconda casa – ammette l’atleta classe 2001 – sono quindici anni che gioco con la maglia biancorossa e sono orgogliosa di tornare in prima squadra. Non vedo l’ora di conoscere il nuovo coach e di ritrovare Guido Marangi, che mi ha allenato qualche anno fa. Spero di dare il mio contributo e che la squadra riesca a centrare l’obiettivo prefissato”.

Un’altra chance se l’è guadagna anche Alessia Patasce, schiacciatrice classe 2006, già nel roster della scorsa stagione. Un profilo davvero interessante per qualità fisiche e tecniche, senza considerare l’ampio margine di crescita. “Sono veramente entusiasta per la fiducia offerta dalla società. Già da metà dell’anno scorso Pallavolo Perugia si è rivelata una società aperta e disponibile nell’accogliermi in prima squadra, dopo un lungo periodo di crescita pallavolistica e non solo al Bastia Volley, a cui devo molto. Non ho esitato nell’accettare la proposta della società, il progetto è molto ambizioso e spero di poter contribuire nel miglior modo possibile. Non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova stagione e continuare al meglio il mio percorso di crescita”.