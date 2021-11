La Bartoccini Fortinfissi Perugia attesa allo scontro diretto con Vallefoglia. Giovi vede positivo: "Con Scandicci alla pari per buona parte della gara"

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha messo in difficoltà per buoni tratti la Savino Del Bene Scandicci terza della classe, ma è uscita con zero punti all'attivo. E' dagli spunti positivi che bisogna ripartire, soprattutto in vista delle sfide più alla portata delle magliette nere. Una di queste è quella con la Megafox Vallefoglia (domenica alle ore 17 ad Urbino), da non steccare assolutamente. Luca Cristofani può sorridere perchè, malgrado i risultati siano arrivati a singhiozzo, l'identità di squadra e di gioco si inizia a vedere, ma occorre più decisione nel concludere le azioni.

Tra i singoli le note positive sono date dall'apporto del giovane opposto Bintu Diop, che ha giocato una buona partita e dal fatto che Valentina Diouf sicuramente riprenderà il suo posto nel sestetto iniziale dopo essere rimasta a riposo con la squadra di Barbolini.

A tre giorni da questo snodo cruciale parla il vice allenatore Andrea Giovi, che dopo un'ottima carriera in campo si sta facendo largo in questo nuovo ruolo.

Si inizia con uno sguardo al recente passato: "Con Scandicci è stata una partita vera, siamo riusciti a rimanere in gioco per gran parte della gara e si sono visti dei passi in avanti importanti, soprattutto nelle cose su cui stiamo lavorando in palestra durante la settimana e sono molto contento di questo, perché è la conferma che il percorso che abbiamo intrapreso ci sta portando a fare sempre meglio".

Focus sul match di domenica: "Ora ci aspetta una gara importante, i punti che saranno in palio faranno la differenza in classifica perché può o meno siamo con una posizione simile di classifica, quindi sono punti che sia noi che loro vogliamo ottenere".

L'ex libero di Sir Safety Conad Perugia chiude facendo un bilancio sul lavoro settimanale: "Continuiamo a lavorare in palestra con serenità e sto vedendo nelle ragazze la massima disponibilità, stiamo cercando di sistemare quei dettagli che potrebbero fare la differenza in una partita delicata come quella contro Vallefoglia che comunque resta un avversario temibile poiché dotato di ottime individualità ed in continua evoluzione poiché essendo anche loro una squadra costruita da zero stanno avendo bisogno di tempo per avere quelle certezze che fanno la differenza quando si entra nei momenti delicati del gioco".