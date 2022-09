Volley A1 femminile, per la Bartoccini Fortinfissi Perugia si avvicinano le prime prove del campo

Parte la quarta settimana di preparazione per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, in attesa degli ultimi arrivi nel corso della passata settimana le giovani della B2 del club in maglietta nera hanno raggiunto le ragazze della prima squadra per una sessione di allenamento congiunto. In questa settimana si comincerà poi ad incontrare altre squadre come la Savino del Bene Scandicci, la quale sarà venerdì 16 settembre alle 16.30 al PalaBarton per un allenamento congiunto con la formula del test match in modo da sapere cosa ci sarà d’aspettarsi il 23 ottobre quando proprio a Perugia la squadra toscana inizierà la stagione contro le ragazze di coach Bertini.

Gli orari degli allenamenti aperti al pubblico della settimana

12 Settembre: Ore 19

13 Settembre: Ore 18.30

14 Settembre: Ore 19.00 (Allenamento congiunto con Trevi)

15 Settembre: Ore 15.30

16 Settembre: Ore 16.30 (Allenamento congiunto con Scandicci)

Per raccontarci l'andamento della preparazione abbiamo chiesto a Linda Nwakalor di raccontarci il suo punto di vista. "Abbiamo avuto le prime settimane dove abbiamo fatto più lavoro tecnico ed ho visto una squadra che spinge sempre al massimo e s’impegna su ogni palla, nell’ultima settimana siamo andate ad occuparci sempre più della parte relativa al gioco ed ho visto tante belle cose e molto entusiasmo, inoltre oltre l’aspetto caratteriale ho visto molte cose belle anche dal punto di vista tecnico e tattico, quindi sono molto contenta, vedremo come andrà anche quando saremo al completo, ma sono convinta che sarà sempre meglio". - Venerdì il primo allenamento congiunto con Scandicci. - "Ci stiamo preparando per arrivare il più pronte possibile all’allenamento congiunto con Scandicci in programma venerdì, è sicuramente un test di livello ma penso che sapremo giocare bene e riusciremo a mostrare il lavoro fatto in queste due settimane". - Anche le giovani della B2 danno il loro contributo. - "Abbiamo anche avuto modo di provare le dinamiche del sei contro sei grazie all’aiuto delle ragazze della B2 sono state molto brave e si sono integrate nel gruppo, del resto questa maglia è tanto loro quanto nostra, spero che siamo riuscite ad aiutarle al meglio nella loro preparazione".