Superlega, la Sir Safety Susa Perugia archivia la Champions e guarda già a Piacenza

Allenamento pomeridiano per la Sir Safety Susa Perugia.

Non c’è nemmeno il tempo di gustarsi il successo di ieri sera contro l’Ach Volley Lubiana per la prima giornata della Pool E di Champions League perché i Block Devils già oggi pomeriggio tornano prontamente al PalaBarton per preparare velocemente e con grande attenzione l’anticipo della settima di andata di Superlega che vedrà i bianconeri del presidente Sirci in campo sabato pomeriggio al PalaBancaSport di Piacenza nel big match di giornata contro i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy. Domani la squadra svolgerà al mattino una seduta tecnica e tattica e poi nel primo pomeriggio la partenza alla volta della città emiliana.

Resta intanto ancora negli occhi la bella prova dei ragazzi ieri sera nell’esordio europeo contro Lubiana. Un rotondo 3-0 arrivato con l’utilizzo praticamente di tutti gli elementi del gruppo che finora avevano avuto meno spazio e che hanno fornito ad Anastasi ottime indicazioni sulla qualità e sulla condizione della rosa.

La pagina Lubiana si chiude con le parole proprio del tecnico bianconero e di due protagonisti in campo come Stefano Mengozzi ed Alessandro Piccinelli.

“Abbiamo fatto un po’ di turnover”, dice Mengozzi. “Abbiamo un roster molto competitivo, Andrea (Anastasi, ndr) ha pescato dalla panchina e ci siamo fatti trovare pronti fornendo un’ottima prestazione. Sapevamo che era importante partire col piede giusto in Champions, la società tiene molto a questa competizione. Sono contento dei tre punti che erano molto importanti ed anche personalmente della chance che mi ha dato Andrea (Anastasi, ndr). Erano 6 mesi che non giocavo una partita ufficiale ed il ritmo partita sinceramente mi mancava”.

“Era importante portare a casa i tre punti”, conferma Piccinelli. “Le vittorie danno fiducia, noi siamo in striscia positiva e volevamo proseguirla. Il ritmo di questo periodo, con tre partite a settimana e pochi allenamenti a disposizione, necessita di rotazioni, tutti dobbiamo farci trovare pronti e ieri lo abbiamo fatto con una prestazione buona un po’ in tutti i fondamentali. Sabato a Piacenza? Un bel match da giocare e da vivere. Loro hanno fatto un ottimo mercato estivo, sarà una grandissima partita e cercheremo di farci trovare pronti”.

“Sono molto soddisfatto di ieri”, conclude Anastasi. “Abbiamo fatto tre punti importanti per la nostra classifica di Champions e poi hanno avuto spazio dei giocatori che hanno bisogno di stare in campo e di giocare e sono molto contento dell’approccio e dell’attenzione che hanno avuto. Per noi avere un palleggiatore in panchina come Gregor (Ropret, ndr) è un grande vantaggio. È un giocatore che ha esperienza, tranquillità, che è molto intelligente e che ha un bell’approccio con i ragazzi. Ieri ha dato serenità a tutti in campo e si è visto. Adesso pensiamo alla trasferta di sabato a Piacenza. Noi andiamo per cercare di vincere, sappiamo che sarà una bella sfida ed una battaglia perché Piacenza come noi è una candidata alla vittoria finale. In questa fase della stagione è centrale e cruciale tenere sempre la concentrazione”.

PREVENDITE PER I MATCH PERUGIA-TRENTO DI DOMENICA 20 NOVEMBRE E PERUGIA-MODENA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

La società bianconera comunica i dettagli delle prevendite per i prossimi due incontri casalinghi dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, domenica 20 novembre alle ore 16:30 l’Itas Trentino, match valido per l’ottava giornata di Superlega, e poi giovedì 24 novembre alle ore 20:30 la Valsa Group Modena, match valido per il recupero della quinta giornata di Superlega.

La prevendita per la sfida con Trento, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), partirà martedì 15 novembre 2022 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

La prevendita per la sfida con Modena, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), partirà invece lunedì 21 novembre 2022 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Trento che per Perugia-Modena (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00