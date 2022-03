Per la Bartoccini quello di Scandicci potrebbe davvero essere un punto d'oro

Mentre la rimonta portata a termine con Trento di una decina di giorni fa un po' di insoddisfazione l'aveva lasciata, quella sfiorata sul campo della Savino Del Bene Scandicci, una delle formazioni più in forma del momento, può essere veramente una marcia in più. Dalla Toscana le magliette nere hanno portato via "solo" un punto, ma quel punto consente loro di mantenere il terzultimo posto, prima piazza utile per restare in serie A1 e questa non può che rappresentare un'iniezione di fiducia in più per il delicato rush finale di questa regular season.

IL PUNTO SULLA LOTTA SALVEZZA - In coda alla classifica c'è Volley Bergamo (13), che non è riuscita ad andare oltre l'1-3 sul campo di Busto Arsizio. Segue la Delta Despar Trentino (14), sconfitta nettamente dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano in una partita dal pronostico più o meno scontato. Perugia vanta gli stessi punti ma è avanti per gli scontri diretti a favore, entrambi vinti, preceduta di una lunghezza da Acqua & Sapone Roma (15), che ha sognato di sgambettare la Igor Novara per un set, salvo doversi arrendere al Pala Eur per 3-1. Conquista, un po' a sorpresa per la verità, punti importanti la Trasporti Pesanti Casalmaggiore (18), che è riuscita a piegare al tie break la capolista Monza, mentre la Megabox Vallefoglia (19) si ferma cedendo ad Urbino contro Il Bisonte Firenze.

UNA DOMENICA AD ALTA TENSIONE - La corsa alla salvezza riprenderà già domani con il recupero della quattordicesima giornata tra Roma e Cuneo. Per domenica invece sono previsti tre scontri diretti: Bergamo - Roma, Casalmaggiore - Trento e Perugia - Vallefoglia. Come si può ben immaginare il margine di errore è risicatissimo.

LA CLASSIFICA RELATIVA ALLA ZONA SALVEZZA

VALLEFOGLIA 19

CASALMAGGIORE 18

ROMA 15

PERUGIA 14

TRENTO 14

BERGAMO 13

In grassetto le squadre retrocesse