Volley B maschile, la Rossi Ascensori conosce il suo cammino in campionato

Ha conosciuto il suo cammino la Rossi Ascensori Foligno per quanto riguarda il campionato di serie B girone F. Nelle ore precedenti è stato stilato il calendario: per i biancoazzurri si prospetta un battesimo di fuoco in quanto saranno chiamati a giocare il prossimo 9 ottobre sul campo dell'Invicta Grosseto, avversario tradizionalmente ostico.

Tuttavia gli occhi sono puntati sul derby cittadino contro gli Italchimici: l'appuntamento è per il 17 dicembre in casa. La regular season si chiuderà il 6 maggio a Pontedera contro i Lupi.

Tre le soste previste: quella natalizia (dal 18 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), quella a fine gennaio per gli eventi di Coppa ed infine quella pasquale (9 aprile 2023). I playoff, a cui i Falchetti si augurano di partecipare, scatteranno dopo il 6 maggio.

Questo il commento di coach Fabrizio Grezio all'ufficio stampa biancoazzurro: "Un inizio senz'altro piuttosto complicato in trasferta a Grosseto dove abbiamo sempre disputato partite dure, la squadra deve ancora conoscersi e amalgamarsi, ma il calendario va guardato partita dopo partita senza troppe preoccupazioni. Ci saranno come lo scorso anno squadre più esperte che si conoscono da anni, e squadre blasonate che non conosciamo affatto come le modenesi, ma costruite per fare bene. Le studieremo già fin dai primi test match, che abbiamo in programma a settembre e ci mettiamo subito al lavoro per la costruzione del gruppo".

Nella foto che segue, tratta dall'account ufficiale Facebook, il calendario completo, che potrebbe ancora essere soggetto a variazioni in termini di date: