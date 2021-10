Piccolo passo indietro per la Lucky Wind Trevi: domani di nuovo in campo

Nella serata di mercoledì laè scesa in campo nella tana dellaper un allenamento congiunto. La gara ha mostrato per la ragazze trevane un piccolo passo indietro dal punto di vista della prestazione con un’avversaria di pari grado ed inserita nello stesso girone delle bianco azzurre La partita ha evidenziato, inoltre, come la squadra disia ancora appesantita dai carichi di lavoro, mentre la squadra perugina è già in forma campionato.

Lo spunto positivo da segnalare è rappresentato dalla grinta, dal non mollare mai, dal carattere che la squadra trevana ha mostrato vincendo il terzo set, dopo aver perso i primi due: segnale molto positivo e di buon auspicio per il futuro della stagione. Il sestetto sceso in campo è quello composto da Giordano-Capezzali sulla diagonale di posto due, Castellucci e Princess Ndulue Adaobi di banda, Tiberi e Borrelli in posto tre, con Lillacci libero. Appena due giorni per ripensare in palestra sul dove migliorarsi e poi sabato di nuovo in campo per l’ allenamento congiunto contro Jesi, questa volta in terra marchigiana.