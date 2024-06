La Pallavolo Perugia sogna la Serie B1 e si prepara a un mercato scoppiettante

Archiviata da poche settimane positivamente la stagione 2023/2024, la San Feliciano Volley e la Pallavolo Perugia si sono messe subito al lavoro per organizzare il prossimo campionato. La collaborazione tra il coach Fabio Bovari e il ds Mario Salibra porta in dote alla Sport Academy Team un primo grande colpo di mercato che fa subito intendere i grandi progetti per la stagione 2024/2025.

Il primo nome scelto nella composizione del roster a disposizione di coach Bovari e del suo staff è quello di Elena Cappelli, schiacciatrice nativa di Vico D’Elsa che vanta un curriculum d’eccellenza. Il martello Senese nelle ultime tre stagioni ha militato in serie B1 all’Arena volley team Verona, ma nella sua carriera vanta anche due anni di Club Italia oltre che esperienze di serie A2 a Pavia, Ostia e Filottrano con la quale ha conquistato la coppa Italia oltre ad un'esperienza nella serie A Ungherese.

L’acquisto di Elena sposta da subito l‘asticella verso l’alto e fa capire che la società ha tutta l’intenzione di costruire un roster vincente senza negare la volontà di acquisire sin da subito un titolo di B1. La dirigenza sta quindi lavorando incessantemente per rinforzare ulteriormente il roster e per intavolare trattative per la categoria superiore. Nei prossimi giorni ci sarà quindi da attendersi numerose e scoppiettanti novità, intanto i dirigenti e lo staff danno il Benvenuto ad Elena Cappelli augurandole il meglio per la prossima stagione.