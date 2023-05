La Pallavolo Perugia si tinge d’azzurro con la convocazione della giovanissima Viola Bugiardini

La giovane laterale Viola Bugiardini, classe 2009, già componente della Under 16 finalista per il titolo di campione regionale, è l’unica atleta umbra convocata ad uno Stage di Qualificazione Nazionale a Chianciano Terme (Siena) dal 21 al 23 maggio 2023. Grande soddisfazione in casa Pallavolo Perugia per la convocazione di Viola allo stage diretto dal Tecnico delle Attività Giovanili femminili Marco Mencarelli che rientra nelle attività di Qualificazione Nazionale femminile.

“Siamo orgogliosi - dichiara il Presidente Renzo Mastroforti - del percorso di Viola che è con noi sin dai primi allenamenti di minivolley. La nostra Società che vanta anni di esperienza, punta molto sul settore giovanile e, avere tra le nostre atlete ragazze così giovani e così avanti nel percorso di crescita, rappresenta uno stimolo importante per noi e, per tutte le giovani promesse pallavoliste perugine”. Un grandissimo in bocca al lupo a Viola è stato espresso pubblicamente da tutta la Pallavolo Perugia.