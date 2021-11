Volley Superlega, Padova-Perugia: le probabili formazioni e dove seguire in diretta la partita

Nona di Superlega in trasferta per la Sir Safety Conad Perugia.

Partono oggi nel primo pomeriggio con direzione Padova i Block Devils che domani sera sfidano la formazione di casa della Kioene per riprendere il cammino in campionato dopo la sconfitta al tie break con Modena.

Posticipo di giornata alla Kioene Arena e dunque fischio d’inizio e diretta web su VolleyballWorld.tv alle ore 20:30.

“Ci attende una trasferta molto dura ed impegnativa in casa di un avversario che ha già dimostrato di saper vincere contro squadre importanti. Padova è una società che tutti gli anni fa giocare i giovani e tutti gli anni li fa giocare bene. Noi siamo carichi e determinati, ci aspettiamo di andare da loro a combattere palla su palla, con l’intenzione di giocare la nostra miglior pallavolo e di portare a casa la vittoria”.

Così alla vigilia Simone Giannelli conscio, come tutto l’entourage bianconero, delle difficoltà che attendono Perugia domani sera. Di fronte infatti la vera rivelazione finora della Superlega, quella Padova che viene negli ultimi due turni dalle vittorie contro due squadre di rango come Piacenza e Monza.

