Grande ottimismo a Trevi dopo l’ottimo esordio, ora si punta a migliorare ancora

Dopo l’esordio vincente nel campionato di, c’è grande euforia a. Laha regolato senza particolari problemi l’Europea 92 Isernia e i commenti raccolti nell’ambiente hanno evidenziato grande ottimismo per il resto del torneo. In particolare, coachha sottolineato i punti di forza di questa squadra: “Siamo contenti di come è andata la partita. Molto bene dal punto di vista di pochi errori commessi, nel servizio e nel controllo della gestione degli attacchi. Ci sono altre cose che cercheremo di migliorare in palestra durante questa settimana. Mi è piaciuta la reazione della squadra quando Isernia si è rifatta sotto ed è andata in vantaggio. Esordio positivo speriamo di proseguire e migliorare”.

Dello stesso tenore sono state le parole della centrale Martina Tiberi: “Sabato si è vista un buona pallavolo, un buon gioco, un gioco di squadra dove ognuna si metteva al servizio della squadra. Questo lo si è visto nel secondo set quando abbiamo recuperato, proprio perché ognuna si metteva al servizio della squadra, aiutandosi a vicenda. Si sono viste molte cose positive, altre su cui dovremo continuare a lavorare durante la settimana. Siamo state bravissime a portare a casa il punteggio pieno. È stato un buon inizio, una spinta positiva nel proseguire questo campionato. È stato emozionante vedere un pubblico così caloroso e presente: non me lo aspettavo personalmente”.

Ha detto la sua anche il libero Alessia Lillacci, debuttante in serie B1 ed autrice di una buona prestazione: “Sabato abbiamo, a mio parere, dato una bella prova di qualità e del fatto che il lavoro in palestra sta andando nella direzione giusta. Sicuramente c’era tanta emozione nell’aria: la prima di campionato, il pubblico di nuovo sugli spalti, per alcune era la prima partita a Trevi e per altre un esordio nella categoria. Nonostante ciò abbiamo portato a casa una prestazione quadrata, con qualche sbavatura ma con tanta lucidità nei momenti che contavano. Siamo contente di aver esordito con una vittoria netta ma sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora tanto e il campionato è ancora lungo. Torniamo oggi in palestra per ripartire da quello che abbiamo fatto e concentrarci su quello che dobbiamo ancora fare. Siamo sicure di poter dare ancora tanto e lavoriamo tutti i giorni per questo. Adesso testa alla prima trasferta prevista per sabato. Infine, mi augurio di vedere per tutto l’anno il palazzetto pieno come sabato sera”.